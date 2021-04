O altfel de revista a presei. Esential in 28 aprilie 2021

ROMANIA NOASTRA

Roaba cu deseuri, bani pentru razboi si decizii usor tardive. Mai multe titluri din Romania de azi, in articol:➤ Romanii, cea mai mare comunitate de, cu peste 326 de mii de membri / Urmeaza Marocul si Italia, creste Venezuelain urmatorii ani. Raportul tineri-pensionari este de 1 la 3➤ Barometru |: situatia economica, coruptia, lipsa educatiei➤ Profesorii, corigenti la vaccinare. Scoala reincepe cu➤ IPS Teodosie: ". Nu am de ce, ca nu ma imbolnavesc / Noi nu suntem medici ca sa recomandam vaccinul"➤ Managerul Spitalului Judetean Buzau: "Pacientii Covid vin cu forme grave, necesita perioada mare de internare si afectiunile lor necesita oxigen"➤ Seful Politiei Locale Craiova a rasturnat. "Doamna, v-ati pierdut gunoiul"➤ Studiu despre salariul minim in Romania: avemsi politica gresita➤ 1.267.000 de dolari, bani pentru razboi ai Armatei Romane, CSAT nu stia de fonduri➤ Personaj controversat la conducerea Electrica / Gicu Iorga,, desi in urma cu doi ani era contestat de PNL ➤ Spitalele din Capitala, in pandemie: Fonduri europene de➤ 817 pacienti cu tuberculoza din Bucurestila care au dreptul legal, din cauza unui functionar DSP Sector 3 USR PLUS spune ca nu s-ar baza pe cifre realiste, Nicusor Dan se declara uluit, faza pe bugete: "Totul porneste de la bani, asta e realitatea!", unde USR-PLUS a refuzat sa voteze bugetul propus de Nicusor Dan: "Vom avea o discutie"➤ Deputata USR,pe tema bugetului Capitalei: "Nu putem sa facem noi azi, ceea ce reprosam PSD acum un an"➤ Motivele pentru care proiectul Romaniei pentru finantarea prin. Prea multi bani la autostrazi, prea putina digitalizare➤ Puterea da piept cu. Cum s-a ajuns aici➤ Ministerul Mediului, despre defrisarile din jurul Capitalei: "Amenajarile silvice➤ Asociatia deputatului AUR Dan Tanasa are de platit 10.000 de lei cheltuieli de judecata dupa cede sanctiunea primita: "Voi contesta decizia Senatului / Deschide calea unei dictaturi". Liderul PNL Iasi s-a autosuspendat din functie, insa ramane sef CJO noua autosuspendare la nivelul PNL.de presedinte interimar al filialei IasiAutosuspendarile-fantoma ale lui Costel Alexe si Mihai Chirica: statutul: Sunt decizii corecte pe care le-au luat, desi usor tardive➤ La un an dupa ultimatumul dat de judecatori, Parchetul Suceava