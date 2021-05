O altfel de revista a presei. Esential in 12 mai 2021

NU SUNT BANI

Teribilism pe trotineta, examenul de corigenta, ingineria financiara si subventia de 3 miliarde de euro . Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:ROMANIA NOASTRA➤ In ce a constat holocaustul in Romania?la intrebare➤ Cu ce: Promovare cu promisiuni de "educatie de varf, crestere personala, costuri mici si experienta de milioane", in facultati precum cea unde a invatat Kovesi / Plus "unele" aparitii in rankinguri internationale, de pe plajele litoralului romanesc. Administratorii, coplesiti de gunoaie➤ Teribilism pe trotineta, pericol pentru soferi ➤ Trei angajati, trei sefi: Ministerul Economiei a numit(indiferent de cauze), consemnat in martie 2021 - aproape 30 de mii. Este al treilea cel mai mare numar de decese lunare inregistrate pe timp de pace in Romania, dar oficial, mai putin de jumatate din "excesul de mortalitate" a fost provocat de Covid.pentru sefia caselor de asigurari. Unii dintre candidatii care si-ar dori sa conduca institutiile cu bugete de sute de milioane de euro nu au putut obtine nici macar nota 5. Explicatiile picatilor: "A fost foarte mult de invatat"➤ Dosar de coruptie in fotbal: trei oficiali de la UTA Arad, trimisi in judecata pentru ca➤ Ministrul Tineretului si Sportului Eduard Novak si-a dorit sa administreze nou Stadion National de Rugby Arcul de Triumf, dar➤ In total 15 din cele 27 state membre UE au trimis propriile PNRR-uri,➤ Cumpe an din discriminarea persoanelor LGBT+➤ Ministrul Transporturilor: ", insa a marit salariile / Exista angajati doar pe hartie, oameni care nu au trecut pe acolo niciodata sau aproape niciodata➤ Bilantul celor doi sefi de la TVR si Radioul Public. Avalansa de scandaluri,si jurnalisti batjocoriti➤ Turcan: "In ultimii cinci ani, a crescut de cinci ori numarul contractelor de munca inregistrate cu salariul minim pe economie /➤ Profesorii si invatatorii care fac ore remediale cu elevii. "Nu avem inca semnat contractul"➤ Directoare de scoala , condamnata alaturi de sot pentru o➤ Peste. Rectorul cere demiterea directorului administrativ si sesizeaza Parchetulpentru transportul metropolitan, acordata in baza unui studiu vechi de sapte ani. Serviciul de Transport Voluntari, principalul beneficiar din Ilfovdupa o inginerie financiara de acum 11 ani. "Situatia este dramatica". Spune ca pana acum a trait din banii parintilor➤ Reteaua de AUR. Partidul plateste Facebook ➤ Bugetul Iasuluilinia partidului USR PLUS a anuntat ca, consilierul care a votat alaturi de PNL bugetul municipiului IasiMihai Chirica ii consideraSeful PSD Iasi, dupa aprobarea bugetului local: "a sustinut partidul penalului Mihai Chirica"de anul trecut, de la Sectorul 1luni in Parlament pentru a da explicatii despre decesele COVIDnumirile interimare de la TVR si Radioul public➤ Marcel Ciolacu: "La cat de rau arata acum lucrurile," / Seful PSD spune ca a discutat cu Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, despre "cum putem salva PNRR"➤ Un angajat al ASF demasca neregulile din institutie:, angajate fara concurs pe salarii de 4.000 euro/luna➤ Campania "O padure cat o tara"., jurnalistii Recorder indica altceva➤ Ministerul Mediului:: DLAF confunda recrutarea cu inscrierea in proiectBarna vine cu noi precizari in "scandalul DLAF": "Am primit bucati din nota de constatare din media /in ceea ce ma priveste", disponibila online: Caritas, istoria celei mai mari escrocherii din Romania➤ Taxiurile consilierului local PSD din Foc;ani, Daniel Ungureanu,de raspundere civila. Cum se aplica metoda pumnului in gura intr-o comuna din SuceavaHotararea adoptata de Consiliul Local al comunei. Juristii Prefecturii Suceava cer revocarea acesteia➤ Partea din dosarul Romgaz care il viza pe fostul ministru Varujan Vosganian - surse➤ La nici trei luni de la dobandirea calitatii de detinut, Judecatoria Medgidia a decis ca. Cazul unui tanar batut cu bestialitate de alti doi: "O luna a mancat cu paiul"din Tecuci de un barbat de 35 de ani. Individul a fost prinsPresupusul agresor din Tecucica a atins fetita de cinci ani, dar nu unde spune ea