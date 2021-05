O altfel de revista a presei. Esential in 25 mai 2021

ROMANIA NOASTRA

MAI PUTINI BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Mirosul de mocheta statuta, codasii vaccinariii, pubela Europei si scandalul pensiilor. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Afacerile murdare care: ''Sunt enorm de multi bani in joc. Deseurile vor depasi in curand ca importanta drogurile'': 64.3% nu sunt siguri pe diagnosticul pus de la distanta➤ Cum, Gheorghita anunta centre de imunizare in locuri atipice, inclusiv printre blocuricu prima doza in ultimele 24 de ore. Aproape 12 milioane sunt inca neimunizati impotriva COVID-19. Prefect: "Am inceput sa batem din poarta in poarta cu medicii de familie"Viteza vaccinarilor anti-covid in Romania incepe sa scada.si ce metode au mai gasit autoritatile, care se intorceau din Spania, predati Politiei Nationale➤ Ca sa scape de sedintele online, unii: "Softul antiplagiat arata ca nici una dintre teze nu a depasit procentul de 5%"pentru ca a decis ca elevii pot face o zi pe saptamana online si in scenariul verde: Trebuia sa-mi inchida gura / Seful ISJ: Eu nu dau pe nimeni afara, l-am demis atata tot. Scolile imi sunt mie subordonate aicia jurnalistei Emilia Sercan➤ Migrantii pun presiune la granitele Romaniei.➤ Salvati Copiii:, iar peste 5.800 au fost gasiti, potrivit sesizarilor depuse la Politie➤ Ce a gasit un fost consilier al ministrului Transporturilor intr-un vagon de dormit pe ruta Iasi - Bucuresti:iti aminteste ca esti intr-un tren romanesc"despre Acces Direct. Unul e o opiniein Romania. Premierul se lauda ca economia "va dudui"➤ Cat castiga salariatii Hidroelectrica , firma cu cel mai mare profit net din Romania:, care conduce cea mai corupta scoala doctorala din tara➤ Cumcum a zis Clotilde Armand : Este un drept al salariatilor, acordat cu respectarea legii➤ Vecini cu Palatul Victoria intr-un bloc ultracentralpentru neachizitionarea de certificate de CO2 / Fritz: Este sanctiunea pentru 20 de ani de iresponsabilitate, incompetenta si clientelism politic Dominic Fritz , dupa ce societatea de termoficare a fost amendata cu aproximativ 21 milioane lei➤ RISE Project: Am urmarit primul milion decontat de AUR din bani publici si➤ Disputa PNRR.. Ce nu s-a spus despre angajamentele trimise la Bruxelles, daca PNRR nu ajunge, miercuri, in Parlament. UPDATE: Citu anunta ca il prezinta Sorin Grindeanu : "In realitate, Romania are doar 14 miliarde de la Uniunea Europeana pentru PNRR. Ludovic Orban : o postare neinspirata, nu mai mult Ludovic Orban : "Eu il doresc pe Citu in echipa mea", de ziua lui Orban. Citu: "Nu pot sa comentez"➤ Scandalul pensiilor |. Lider USR : "Se pot taia banii de la ministerele fara reforme"ai primarului Nicusor Dan de catre Administratia Finantelor Publice. Primarul acuza majoritatea "inconstienta" din consiliul local➤ Parlamentarii PSD si AUR au: "Vreti sa-l schimbati pentru ca a avut dreptate de foarte multe ori". Fusese condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare , pentru o mita de peste un milion de euro