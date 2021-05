O altfel de revista a presei. Esential in 26 mai 2021

ROMANIA NOASTRA

MAI PUTINI BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Capitala care da in gropi , padurea de uscaturi, improvizatii cu burete si Scrisoarea a III-a. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Vaccinarea antiCOVID in Romania,: Doar 25.000 de persoane vaccinate cu prima doza in ultima zila centrul deschis luni la vama Borssi continua "cruciada" pentru Mitropolia Tomisului. Patriarhul Daniel, acuzat de plagiat➤ Plajele din Mamaia , amenajate➤ Cum arata o masina de lux "reparata" intr-un service din Galati:. Cum e sa dai cu masina intr-o dihanie de aproape 2 metri de pe Splaiul Independentei. Primaria Sectorului 1, obligata de PMB sa planteze 171 de arboris-au adunat intr-o statie de sortare din orasul Victoria, spre disperarea localnicilor➤ Scandal la Targu Jiu, dupa ce. Politia Locala, amenintata cu desfiintareadin Targu Jiu. Profesorii au aflat de incident de pe Facebook ➤ Perchezitii si retineri pentru proxenetism:in locatii din Bucuresti si provincie DNA a intrat pe fir. Se cerceteaza abuz in serviciu➤ Mita in fotbal.pentru mituirea a doua echipe➤ Pilotul Titi Aur:din cauza accidentelor rutiere. "Autoritatile nu fac nimic"➤ Un spital din Botosani are, dar nu o foloseste de teama sa nu ia foc reteaua electrica➤ De ce: bani, politisti judiciari, procurori? Crin Bologa: Nimanui nu i-ar conveni o institutie care ar sta ca un supraveghetor asupra cheltuirii banilor publici➤ Secretomania PNRR |. Cum se impart banii, ce a cerut UE: S-a discutat despre majorarea varstei de pensionarepe 14 iunieMotiunea de cenzura anuntata de PSD impotriva Guvernului Citu este: "Trebuiau si ei sa depuna o motiune de cenzura".de PSD: "Iar vom auzi discursuri sforaitoare" Kelemen Hunor : ". Urmeaza sa fie transmis oficial luni la Bruxelles" Sorin Cimpeanu : "" / Klaus Iohannis , in urma cu 2 luni: "Romania Educata va fi finantata cu 4 miliarde de euro"➤ PNRR, programul de aproape 30 de miliarde de euro, dezbatut in Parlament.Reportaj.din Parlament: politicieni fara masca, sageti catre rivalii politici si un plan care inca lipsestedin plenul Parlamentului. Pentru ca jurnalistii au insistat sa le raspunda la intrebari, premierul➤ Premierul Citu a fost, prin Parlament George Simion l-ala dezbaterea PNRR in Parlament: "Asistam la cel mai mare esec"catre fostul prim-ministru: "Domnule Orban, niciun minut nu rezistati!" Florin Citu : ". E nevoie si de voci proaspete"➤ Detalii de culise:. Ce "omite" sa spuna premierul➤ Vicepremierul Dan Barna dupa ce: "Se vor gasi solutii mai moderne pentru agricultura din celelalte fonduri europene", seful CJ Timis: Daca nu e in stare sa gestioneze situatia societatii de termoficare sa faca un pas in spate si sa ii lase pe altii care inteleg ce inseamna administratia publica / Explicatiile primarului Timisoareisi modificarea Constitutiei: "S-ar distruge un sistem clientelar vechi de 55 de ani"➤ Botosani: Presedintele Consiliului Judetean, prefectul si primarul municipiului resedinta de judet➤ Fostul ministru de Interne,din Romania➤ O noua victorie pentru activistii de mediu: defrisarea "codrilor Iasilor" este suspendata., condus la acea vreme de Costel Alexe ➤ Cine sunt cele doua judecatoare din Pitesti care au fost➤ Turnura neasteptata in cazul Tolontan la DIICOT : Sotia procurorului DIICOT, care