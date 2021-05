O altfel de revista a presei. Esential in 27 mai 2021

ROMANIA NOASTRA

MAI PUTINI BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Bani din gunoaie, coada Europei, parcul cu sicriu la intrare si procesul diluat. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Sondaj UiPath:. Deschiderea catre automatizare, uriasa: 90% cred ca va imbunatati calitatea serviciilor publice / "Exista un apetit al cetatenilor pentru automatizare"➤ Pestepost- Brexit , peste 800.000 au primit rezidenta➤ Romanii, dependenti de alimentele importate, in timp ce: "Suntem la nivelul anului 2010"➤ Vaccinarea merge prost,| Solutia guvernului: campanie cu emotielansata de premierul Florin Citu : "Nu sunt de acord cu vaccinul asta; absolut deloc"➤ RISE Project: Romarm a inchiriat avioane private ca sa aduca masti din Vietnam,pentru companii private➤ 5 firme, 2 salariati, aceiasi patroni. Afaceri de peste 14 milioane de lei, cu spitale din Bucuresti.➤ Zeci de comisari ai Garzii de Mediu si peste 200 de politisti si jandarmi in Sarulesti, CalarasiIn actiunea de la Sarulesti au fost. Tone de deseuri, arse ilegal pentru a obtine cupru➤ Calatori fara masca,➤ Aproape o mie de➤ Universitatea Cuza din Iasi planuieste proiecte comune cu Universitatea din Kazan, Rusia /pe tema "Pregatirea profesorului-educator in secolul XXI"➤ Razbunarea Elisabetei de la APM Teleorman: "si ca a venit sa se razbune"➤ A fost sau nu a fost la pensat agentul de la Sectia 23? Nici dupa 4 luni de ancheta interna,, dupa patru luni din an➤ Internele vor sa angajeze 8.546 de militari si gradati,in 2025➤ Casa de Pensii Arges a➤ Krivoi Rog, combinatul parasit pentru care➤ Parcul cu 'sicriu' la intrare.de la tara. Isarescu are bijuterii de peste 70.000 de euro➤ Consecintele anularii Masurii 3:, ce ar fi creat peste 10.000 noi locuri de munca / Companiile au achitat peste 40 de milioane de euro pentru pregatirea proiectelorin negocierile pentru obtinerea de voturi la alegerile interne din PNL . "Vom incerca sa daramam acest Guvern", mai spune liderul PSD la Uniunea Nationala a Notarilor Publici: Nu mai are dreptul sa munceasca?: E un atac la statul de drept/ Doamna Renate Weber nu are nicio treaba cu PSD, este o liberala convinsa➤ Primarul PSD din Vama Veche ii "recomanda" luisi "sa se reorienteze", sustine ca s-a ingrasat 20 de kg in America la inceputul anilor 90 pentru a putea juca fotbal: "Am vazut America cu echipa de fotbal"➤ Raluca Turcan:, discrepantele sociale s-au adancit"➤ Hartuire si limbaj suburban in Parlament.in ultimii ani, Daniel Baluta, si pentru Ministerul Sanatatii la inaugurarea unei sectii noi de spital din Bucuresti➤ Primarul municipiului Botosani. Acesta spune ca s-a saturat de masca DIICOT pentru RISE Project: Procurorul din dosarul initiat de Baluta,➤ Procesul lui Sorin Oprescu dureaza deja de 5 ani si jumatate.si asteapta noi probe pana la toamna. Expertul contabil cere mai multi bani, iar expertul chimist - mai mult timp➤ Fostul sef al Politiei Romane Liviu Vasilescu, care a demisionat dupa, numit la conducerea Directiei Generale Anticoruptie, respinsa