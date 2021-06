O altfel de revista a presei. Esential in 8 iunie 2021

ROMANIA NOASTRA

Molizii casapiti, povestea unui contract, guvernul cinic si mesaje antisemite. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:: devieri de izvoare si taieri ilegale de copacide Garda Nationala de Mediu. Romsilva respinge acuzatiile de neglijenta➤ Actiune de ecologizare in zona cascadelor Modavita si Biraul Mare.: "Facem curat pentru sufletul nostru"Peste 350 de voluntaridin Mamaia , Constanta si Mangalia➤ Produsele de unica folosinta din plastic ar trebui sa dispara curand din magazine.pentru schimbare➤ Un, descoperit in Portul Constanta Sud Agigeala o aruncatura de bat de Capitala: "Nu suntem groapa de gunoi"➤ Primarie amendata cu 100.000 de lei.de la Mediu➤ Acum, alta problema pentru patronii HoReCa:➤ Noul scandal al dezinfectantilor diluati:din spitale din 4 judete / Ce spune Ministerul Sanatatiila 5 ani distanta. Cum am ajuns in situatia de a avea dezinfectanti diluati in plina pandemie➤ Romania pregateste, pe fondul scaderii interesului romanilor de a se imunizaMai multe. Gheorghita: "45% au o activitate medie si scazuta"la o manastire din Neamt: "Oamenii se vor umple de solzi, ca la pesti"➤ Activitatile, in ciuda gravelor accidente➤ O ploaie torentiala a inghitit zeci de masini in Craiova.➤ Bragadiru, orasul cu 60.000 de locuitori aflat la 10 km de Bucuresti, care: "Jidanii. Jos cu satanistii care ne conduc!"/ Fenomenul antisemit a explodat in Europa in ultimul an➤ Caz grav de bullying la un liceu din Timisoara:de doua colege. Politia a deschis dosar penal / Reactia ministrului Educatieidin Botosani, salvat de o femeie de serviciu. Angajata a alertat imediat paznicii➤ Un executor judecatoresc in varsta de 60 de ani este suspectat de procurorii DIICOT ca➤ Cum a ajuns adjunctul Jandarmeriei Vasluisi ce pedeapsa a primit pentru asta➤ Unun barbat cu piciorul in cap➤ Seful serviciului secret al MAI are in declaratia de avere➤ Galerie Foto | Gunoiul din Sectorul 1,Sectorul 1 VS. Romprest. Anatomia unui➤ Piata serviciilor de curierat in 2020:, competitorii au crescut cu 20%. La sefia Serviciului de curierat al Postei s-a aflat sotia unui lider de sindicat , angajata in Companie in 2015➤ De cede la "fabrica de permise" de la Politia Suceava. Cu cat s-a scumpit un kilometru de asfalt fata de anul trecut. Cum sunt batjocoriti chiriasii ANL de catre autoritati ➤ Orban: U2022a hranit multi politicieni, primari si "jurnalisti" / Cum ii raspunde lui Ciolacu, firma aflata in epicentrul scadalului gunoaielor cu Primaria condusa de Clotilde Armand➤ Ciolacu anunta ca PSD va sustine orice "initiativa cetateneasca" pentru unClotilde Armand,: "Le-am deranjat aranjamentele cu mafia gunoiului. S-au terminat diamantele, dle. Ciolacu?" Marcel Ciolacu : Saptamana viitoarea. Ea va fi depusa si votata in aceasta sesiune parlamentara➤ Firea: Depunem saptamana aceasta in Parlament unde la 214 lei la 300 de lei➤ Deputatul ex-AUR Lasca, condamnat pentru ca a batut un sofer: "cu mandatul meu"➤ Alianta. Cum a bagat primarul vrajba intre cei doi secunzi din consiliul local➤ Primarul Nicusor Dan : "Am decis sa ma conformez"➤ Primaria Bucurestisi le cere primarilor de sectoare sa preia o parte din sarcina➤ Drula: "de la metrou . Nu vreau sa cred ca nu vor sa-si faca datoria legala"➤ Alegeri la Primaria Deveselu, pentru inlocuirea primarului PSD reales desi murise.➤ Ministrul Justitiei, dupa raportul MCV : "Reprezinta o imagine fidela si obiectiva a ceea ce s-a intamplat.. Desfiintarea Sectiei Speciale trebuie sa prevada reintregirea competentei DNA cu aceasta componenta a coruptiei pe zona de justitie .", pentru numirea procurorilor sefi la DIICOT si Parchetul General in ciuda avizului negativ al CSM / Critici dure la adresa functionarii Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei JudiciareDecizie CCR . Hotararea CJUE nu aduce elemente de noutate iar dreptul Uniunii nu are prioritate fata de Constitutia Romaniei➤ Judecatoarea din Braila carein magistratura. Decizia Instantei Supreme este definitiva / Magistrata fusese suspendata temporar de CSM. Seful Politiei Romane merge la Arad pentru verificari