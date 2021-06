O altfel de revista a presei. Esential in 9 iunie 2021

ROMANIA NOASTRA

MAI PUTINI BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Scoala-ghetou, strategia copy-paste si pledoarie pentru Florin Citu . Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ In Romania,. Ce a fost filmat in Chiajna, la 2 pasi de Bucuresti➤ Doua slepuri cu peste 1.000 de tone de deseuri, descoperite in Portul Murfatlar. De la inceputului anului,, dupa o saptamana de la incendiul masiv provocat de un sinucigasUnin orasul Bocsa din Caras-Severinde un patron iritat de control. "Au venit ei, credeau ca ma intimideaza"➤ Analiza Euronews. Cauzele caderii Romaniei: lipsa infrastructurii si a personalului medical in zonele rurale, neincrederea in autoritati , dezinformarea si teama de eventuale efecte secundare ale vaccinurilor.➤ Cadrele medicale ale spitalului din Targu-Carbunestidin Gorj. "Am vazut si grajduri mai aranjate", in prestigiosul QS World University Ranking - editia 2022. Universitatea din Bucuresti si Babes-Bolyai au coborat in grupa 1001-1200➤ Iasi:din Miroslava. Adolescentii, dusi la Politie"condusi de placeri de moment", sustin angajatii. Minor: "Uneori merg la mama sa mananc"intr-un apartament din Ploiesti, legata de clanta si violata de mai multi barbatipentru declaratiile sale misogine➤ PNRR | Romania vrea bani europeni pentru➤ Fiul lui Dumitru Prunariu, noul sef al Tarom . Compania aeriana nationala➤ Politistii botoseneni de la Rutiera,➤ Deficitul comercial al Romaniei a trecut de 7 miliarde de euro dupa primele 4 luni ale anului,. Totusi, din aprilie, exporturile au inceput sa creasca intr-un ritm mai mare decat importurile.➤ Carnea de porcin lunile urmatoaresi in luna mai. Bucuresti si Brasov au fost fruntase la scumpiri➤ Fostul sef al Directiei de Drumuri si Poduri Craiova a fost trimis in judecata.si a primit un salariu necuvenit➤ Cum au reusit doi samsari de masini➤ Procuroriiprivind soclul lui Ferdinand din Iasi➤ 520 de milioane de lei,, intre 2016-2020. Primaria Capitalei a dat 71 de milioane de lei➤ In Romania, un mandat decu salariul. Citu: "Nu putem interveni peste mandate definite de Constitutie"➤ Transparenta Primariei Bucuresti,. "Putea face mai mult decat niste gesturi simbolice" Clotilde Armand , despre Romprest: "Am facutacestui operator santajist / Este interzis prin lege sa nu ridici gunoiul / Cer in continuare starea de alerta in Sectorul 1"Clotilde Armand: "In contractul cu Romprest, indiferent daca facturile sunt achitate sau nu la timp"Document:cere ridicarea licentei RomprestClotilde, singura in razboiul cu Romprest.pentru ca populatia nu e in pericol. Premierul considera ca si Primaria trebuie sa respecte contractul semnat➤ Primarul Sectorului 1si a incercat sa-i deschida portiera, la semaforla adresa lui Clotilde Armand: "In Franta, Armand era rapita si violata"➤ Un primar PSD ca a lovit un consilier USR , controversatul program de finantare a baronilor locali: Este o necesitate sa se lanseze PNDL 3 pentru ca toate comunitatile locale sa aiba o sansa la dezvoltare➤ Florin Citu, despre: "Am cerut sa vad conditiile in care s-a derulat acel concurs. La Finante, pentru concursul viciat, documentatia a fost trimisa la DNA : "Este nevoie de o noua interfata a PNL Raluca Turcan prevede. De ce il sustine pe premierul Citu sa fie presedintele partidului: "Marginea drumului nu este groapa de gunoi, albia raului nu este groapa de gunoi"➤ Ciolacu nu exclude/ Rafila, Dincu, Firea, alti "candidati buni" Marcel Ciolacu : "Cred ca, decat rau, dar nu ma regasesc in omul politic"➤ Marcel Ciolacu spune ca, dupa momentul in care i-au iesit banii din sacou intr-o conferinta de presa➤ Interviu despre politica si fotbal | Vasile Dincu: "Intrarea PSD in Opozitie a fost un dar dumnezeiesc,➤ Autoritatilor de la Bucuresti le-a luat- 10 Mai➤ Florin Citu,: "Nu putem sa negam ceea ce scrie in raportul MCV ➤ Misterul. Cum au fost fraudate cu tupeu alegerile in Prahova: perchezitii masive facute dupa 9 lunicare pot afecta lupta anticoruptie : legile justitiei, sectia speciala, deciziile CCR , deficitul de procurori si criza de resurse tehnice➤ Asociatiile magistratilor: "Decizia CCR este o insiruire de sofisme menite sa arunce in aer ordinea de drept European"➤ Rasturnare de situatie pe Autostrada A1 Sibiu - Pitesti:exclus initial de la licitatie