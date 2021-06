O altfel de revista a presei. Esential in 17 iunie 2021

➤ Numeroasele cazuri de dopaj din anii precedenti lasa Romania fara halterofili la JO Tokyo Romania , pepsihologice in scolichiar in timpul unei actiuni despre violenta in scoli. In curtea liceului erau si politisti, agresate de mama si de bunicul unor copii. Doi elevi de clasa a VI-a s-au lovit in timpul unei pauze➤ La mai bine de un an de la infiintare,al serviciilor publice, conform obligatiilor legale: Initiativa abia a inceput si va dura cateva luni➤ Eurostat: Romania a inregistrat in aprilie cupentru aceeasi luna. Nivelul este mai mult decat dublu fata de media UE (21%). Cel mai mare avans, in Bulgaria (+76%).. Listele de asteptare pentru internari au ajuns cu programarile pana in septembrie➤ Managerul Spitalului Judetean Brasov. Conform legii, functia sa e incompatibila cu practicarea medicinei in alta unitate medicala➤ Peste, depistate la punctele de frontiera Bors si Nadlac II➤ Gunoaiele nestranse din sectorul 1, avertizeaza seful Garzii de Mediu Cabluri roase de sobolani in centrul Bucurestiului: timp de doua ore n-a functionat niciun semafor➤ Ministrului Mediului pregatesteagresivi in 24 de ore / Activistii spun ca e o forma mascata de a da drumul la vanatoarea de trofee➤ Noua politisti din Timis,la un seminar pe tema anticoruptiei. Romania, in Top 5 in UE la coruptie Ziaristii trag un semnal de alarma➤ Zeci de oameni au protestat in fata Primariei Capitalei,. Blocul ar fi trebuit sa fie gata acum sase lunia crescut in mai la 2,3% in UE. Romania, printre tarile cu cele mai ridicate rate➤ Tara in service | Acoperisul de pe Arena Nationala este stricat. Toate➤ Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe,, a fost trimis in judecata➤ Pe ce mai cheltuiesc autoritatile locale banii:, cu aproape 40.000 de euro➤ Un primar dintr-o comuna cu 1.300 de locuitori, iar apoi si-a dat seama ca nu are niciun muzician prin zona➤ Un nou scandal in Coalitie: cine va controla miliardele pentru spitale ? Orban ataca USR PLUS➤ Prefectul Alin Stoicafacute de primarul Nicusor Dan prin detasare: "Nu poti umple administratia cu persoane care nu au trecut un concurs"intre 1000 si 2000 lei - initiativa USR-PLUS / Presedintele Federatiei Asociatiilor de parinti: Proiectul este o prostie, este deja reglementat. In ce incurcatura i-a pus presedintele Iohannis pe alesi, dupa ce a fost intrebat despre sobolanii din Bucuresti➤ Premierul Citu: "In Romaniaal pandemiei. Nu avem nicio justificare pentru un alt val, din moment ce avem vaccin la liber pentru toata lumea, oriunde, oricand" Florin Citu : "pentru o campanie de vaccinare de succes"➤ Machiavelicul plan prin care ministrul, plagiatorii. Ioan Aurel Pop, seful CNATDCU, isi anunta demisia, concediata abuziv: "Jigodie, tu vorbesti?". Schema PSD pentru pastrarea fotoliilor de edili Piedone, jigniri rasiste la adresa muncitorilor asiatici intr-un clip propagandistic: "Du-te-n in Pakistan la el, du-te de unde au venit!". "Numarul de copii romani nascuti in strainatate a depasit numarul de copii nascuti in Romania"➤ Lui Marcel Ciolacu din sacoudin functia de Avocat al Poporului➤ Cum i-aupostul de Avocat al Poporului➤ Curtea Constitutionala a admis sesizarea PSD: CCR : Prioritatea de aplicare a dreptuluiidentitatii constitutionale nationale