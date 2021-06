O altfel de revista a presei. Esential in 21 iunie 2021

ROMANIA NOASTRA

MAI PUTINI BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Dreptate cu crosa de golf, filme rusesti si bani cash pentru spaga. Mai multe titluri din Romania acestui weekend, in articol:➤ Pensionar in Romania |. "Nu facem decat sa impartim saracia"in materie de inovatiedin Nepal, Sri Lanka sau Vietnam. Tinerii prefera sa plece in strainatate decat sa munceasca la o firma din tara➤ Pestedate de Ministerul Mediului, in ultimii 10 ani➤ Soprana Angela Gheorghiu: "sa interpretez niciun rol de opera in Romania"➤ "Performanta" la Compania de Drumuri: Modernizarea DN 56 Craiova - Calafat,in urma ploilor cazute in ultima saptamanape bulevardul Colentina din Bucuresti➤ Un politist din Botosanicare nu avea cash la el pentru spaga➤ Calatorii unui tren care circula pe ruta Craiova-Bucuresti Nord. Multi s-au plans de caldura si sete, in zona nefiind magazine.➤ Rusalii la Prislop., mormane de bani lasate in urma➤ TVR continua. Postul public de televiziune, abonat la seriale produse la Moscova➤ Capitala culturala:. Oameni dati afara, program de lucru diminuatconstatat de Curtea de Conturi Cluj la Institutul de Transplant Renalcare ar urma sa se ocupe de investitii de doua miliarde de eurodaca a cazut examenul de treapta si ce inseamna pentru el o "piesa" de la Pink Floyd care nu exista➤ Stelian Ion: ", asta este o certitudine. Amendamentul ca dosarele sa treaca la o alta sectie din cadrul Parchetului General este inacceptabil"➤ Fostii procurori DNA , Ciprian Man si Cristian Ardelean, acuzati de presupuse abuzuri, solicita Inaltei Curti