O altfel de revista a presei. Esential in 23 iunie 2021

ROMANIA NOASTRA

MAI PUTINI BANI

MAI MULTA POLITICA

Singurul candidat, miza buletinului fara adresa, uzina de sinecuri de lux si voturi furate cu naturalete. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Romania ocupacu ajutorul tehnologiei si a cunostintelor medicale - 80,1% din totalul deceselor, comparativ cu 68%, media UEa mortilor de COVID-19 in ultima luna / Situatia raportarilor zilnice, Guvernul e multumit. Riscul valului patru, cu tulpina Delta➤ Satul in care➤ Eurostat.anul trecut in cel mai rapid ritm in Malta , Letonia si Romania. La nivelul UE, ponderea acestora a crescut, dupa aproape doua decenii.➤ Romania, tara cu, dupa Bulgaria, in ciuda unei cresteri puternice in pandemie➤ Presa americana:ca sa scape de persecutii / Activista roma: In Europa, daca spui ca esti rom e ca si cand ai spune ca esti un delincvent CFR Calatori. Compania lanseaza aplicatia mobila pentru bilete online, insa legitimatiile se pot cumpara tot cu minim 6 ore inainte➤ CNA si-a ales presedintele.➤ Imaginile dezastrului, dupa ploi ➤ Lacul cu nuferi din Ipotesti,. "Au in mana o comoara de care nu le pasa"➤ Dupa 150 de existenta,. Manager: "S-a mers numai cu apa rece", ca sa isi poata vizita mama internata la un spital privat din Iasi. Dezbaterea, secretizata si intrebarile servite in plic cu cinci zile inainte, incat multi parinti isi lasa copiii internati singuriOtopeni si Baneasa. 60% dintre angajati, in somaj tehnic, de la 1 iuliepentru proiectele din controversatul PNDL. Ministerul Dezvoltarii le cere primarilor sa inghete lucrarile sau sa le deconteze din propriul buget pana la rectificarea bugetaraca legea care interzice cumulul pensiei cu salariul ar insemna sa piarda functia de guvernator al BNR in proiect Sorin Grindeanu : "Doar in mintea premierului Citu romanii o duc mai bine"➤ Ciolacu: "Presedinta Comisiei a validat azi vreo 10 PNRR-uri.➤ Coalitia de guvernarereunite. PSD face scandal Florin Citu : Sunt foarte suparat. De la anul,, materie obligatorie"Educatie pentru viata"Cat de suparat e, de fapt, Citu ca Senatul a scos educatia sexuala din scoli?/ Cum a v➤ Activista cu experienta de 27 de ani, dupa votul Senatului privind educatia sexuala: "Cei care sunt impotriva➤ Premierul Florin Citu ameninta Parlamentul casau lupta Citu-Orban? Deputat PNL : "Excesul de Ordonante este toxic": Marian Murgulet, fost CIO in Guvern si cel care s-a opus schimbarii conducerii SNR, numit secretar de stat / Ce spune ministrul Teleman Klaus Iohannis a aprobat cererea procurorilor privind inceperea urmaririi penale a lui Victor Vlad Grigorescu pe perioada in care era ministru USR PLUS a sesizat CCR dupa ce noua majoritate➤ Miza buletinului fara adresa. Pirvulescu: Va schimba cu totul procesul de votare.➤ USR PLUS, initiativa in Parlament pentru. Ce este Academia Oamenilor de Stiinta➤ Festival de ipocrizie in coalitie. Cum auin functii publice➤ Candidatul pentru postul de Avocat al Poporului,/ Cat este pensia sa / Fabian Gyula vrea sa fie "scutierul" poporuluide Comisia de la Venetia. Analisti: Actuala putere procedeaza ca USL in 2012, in dosarul fraudei electorale de la Ciorani. Motivarea judecatorilor