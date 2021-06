O altfel de revista a presei. Esential in 24 iunie 2021

ROMANIA NOASTRA

MAI PUTINI BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Blocul-fantoma, lungul sir de compromisuri si lipsa de cunostinte si competente. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Studiu World Vision: Jumatate dintre elevii care➤ Un profesor din Buzau , retinut dupa ceintr-o sala de clasade la 1 iulie, in timp ce in tarile din jur se iau masuri de precautie impotriva variantei Delta a coronavirusului➤ Cum ne va gasi valul 4 al pandemiei si de ce. "Era la mintea cocosului ca aceleasi forte se vor mobiliza din nou"Cum merge procesul de vaccinare in Romania: Medicul Valeriu Gheorghita anunta cadintre toate stadioanele care gazduiesc EURO 2020catre Aeroportul Otopeni, la numai jumatate de an de la lansare➤ In cat timp parcurg pompierii 200 de metri. Bucurestenii, vulnerabili in fata unui cutremur maredin Hunedoara: "Noi aruncam gunoaiele pe geam"➤ Politia Locala Sangeorz-Bai anunta ca/ Primarul Traian Ogagau: S-a incurcat Politia, acum au plecat acasa, le fac maine raport Concurs de: "Daca se ridica de pe scaun, picau fituicile ascunse sub rochie"➤ Angajatii PMB duc, transparentei, eticii si integritatii". Municipalitatea vrea sa incheie un parteneriat cu DNA . Platforma Ministerului Finantelor dedicata monitorizarii cheltuielilor publice, nefunctionala de trei saptamani➤ Guvernulpentru constructia Catedralei Mantuirii Neamului➤ Serviciul secret al Politiei Romane isi reface sediul in zona Razoare din Bucuresti, devenita un pol al structurilor de forta. Investitie de➤ Centrul acvatic din Parcul Pantelimon, cu/ Comisia Europeana, despre viitorul ITI din Romania: "Vom decide bazandu-ne pe lectiile invatate"➤ Primariila materiale de constructie | Guvern: Fondul pentru PNDL s-a epuizat➤ SNSPA boicoteaza sedinta Consiliului National al Rectorilor de la Cluj-Napoca:departe de a fi rezolvate / CNR, acuzat ca lucreaza in favoarea partidelor de guvernamantpentru ca are peste 70 de ani. El a cerut ajutorul ParlamentuluiGuvernul a uitat sa-l salveze pe Isarescu de pensionare.Cat de credibil mai este Mugur Isarescu la BNR : lungul➤ Iohannis: "Campania de vaccinare a fost un succes, practic am oprit pandemia. Avem un➤ Caz unic in ultimii ani: Undupa numirea in functie/ Murgulet nu ar fi avut votul politic al PNL pentru ocuparea functiei➤ Cine este Cristina Pocora , noua sefa CNA."violente". In 2015 a dublat alocatiile pentru copii: "Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt multumit de echipa guvernamentala liberala" Sorin Grindeanu : "Poate ca domnul Orban ar fi cazul sa il trimitasi Frans Timmermans . Liderul PSD acuza "incalcarea statului de drept de catre partidele de la guvernare din Romania'➤ Primarul Sectorului 1 vrea renegociere, Romprest vrea pastrarea contractului actual., dupa ce consilierii locali au respins proiectul➤ Gunoiul adunat din comuna estedin Valcea | VIDEO➤ Un barbat adin Giurgiu. Edilul: "Nu aveam de unde sa stim daca nu chemam sa vidanjeze fosa"de "abilitatea" acestuia de "fidelizare a mituitorului"➤ Angajatii de la metrou raman cu majorarea salariala de 18%.de suspendare a cresterii / Decizia nu este definitiva➤ Verdict in cazul Floyd de Romania.de jandarmi la Vatra Dornei