O altfel de revista a presei. Esential in 28 iunie 2021

care promoveaza valorile religioase si sustine familia traditionala / Care sunt tendintele nationaliste in societatea romaneasca➤ Cum sunt raniti in Afganistan. "Mi-au dat functia de ospatar, dar cu handicap la picioare cum sa fac?". Cum a fost prima proba la Bac la un liceu de top din Bucuresti si la unul pentru elevii cu deficiente de auz➤ Asteptarile unora dintredin Capitala: "Daca nu-l iau, plec din tara si ma angajez ca barman"➤ Din 12 proiecte lansate de Ministerul Cercetarii, Romania riscacare expiraRomania va vinde un milion de doze de vaccin Pfizer Danemarcei. Citu: ": sa eliminam pandemia"➤ Drumul catre doua cimitire dintr-un sat din Gorj,. Restul, lasat balta➤ Timisoara, orasul cu tramvaie de top mondial, dar cui: cu ranga➤ Reportaj cu tramvaiul in Bucuresti. Daca nu te strapunge sina, te distrug zgomotul si zdruncinatura vagoanelor ➤ Cum a devenit parcul din Titan un➤ Fata de 12 ani, luata cu Politia de la asistentii maternali. Era➤ Situatie incredibila in Mehedinti.pentru ca producatorii nu au unde sa-i vanda, intrucat inca nu se cunoaste cu exactitate care este institutia care ar trebui sa concesioneze companiilor suprafete sau terenuri din Marea Neagra➤ Analistii avertizeaza ca leul se depreciaza si➤ Ocare trebuia sa prevada inundatiile nu functioneaza➤ Crin Bologa: "Unele persoane anchetate➤ Cum au ajunspentru ziaristi. Lege modificata in Parlament in favoarea lor➤ "Dinozaurii" din Parlament.care cred in teoriile conspiratiei si au schimbat mai multe partide decat isi amintesc➤ Guvernulpe lista UNESCO. Dacian Ciolos : "Inteleg ca premierul Citu tine foarte mult la aceasta retragere ➤ Citu sustine ca: "Evaluarea ministrilor se face in fiecare zi, cu fiecare actiune, decizie, hotarare de Guvern, ordonanta"➤ Orban sustine ca cel care esteal Romanieidupa alegerile din PNL : " USR -PLUS se va adapta" sustine ca PNL a castigat alegerile locale partiale / Lista localitatilor in care liberalii ar fi pe primul locunde au avut loc alegeri partiale➤ Prim-vicepresedintele PNL Vrancea, fara Bacalaureat si in 2021.➤ Primar acuzat ca: "Nu pot sti tot". Fiul lui este sef la Mediu➤ Alegeri locale cu scandal in Valcea.in fata sectiei de votareCine a castigat alegerile din jurul Capitalei | Un dezvoltator imobiliar va conduce orasul Bragadiru iarCine a castigat alegerile locale partiale. La Deveselu,➤ Fostul primar din Prahovaun nou mandat Fratele primarului condamnat pentru pornografie,in ziua alegerilor locale de la Sotrile VIDEO➤ Maritate de Protectia Copilului. Cum➤ Marian Fiscuci, prietenul din copilarie al lui Liviu Dragnea , achitat definitiv pentru evaziune fiscala.