Povestea unuia dintre primii eroi impuscati in Bucuresti la Revolutie. Se numara printre cei 52 de martiri ucisi pentru ca strigat "Libertate!"

Eorii Revolutiei Romane din Decembrie 1989 au o pagina de Facebook dedicata. Aici le sunt prezentate povestile, iar una dintre marturii este despre Stefan Achim, unul dintre primii eroi cazuti in Bucuresti in noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989."Achim Stefan este unul dintre primii eroi din Bucuresti. Incepand cu seara de 21 decembrie, este unul dintre cei 52 de eroi martiri ucisi pentru ca au indraznit sa strige "LIBERTATE", se arata pe pagina dedicata eroilor Revolutiei.Potrivit sursei citate, fiica eroului, Laura, a povestit ca in 21 decembrie, tatal sau a mers la mitingul lui Ceausescu impreuna cu un coleg de serviciu, iar seara nu a vrut sa plece impreuna cu colegul sau spre casa."In jurul orelor 1.00-2.00 a fost dus la Spitalul de Urgenta Floreasca, fiind impuscat in abdomen. A murit chiar in ziua de Craciun...", se mai arata pe pagina dedicata eroilor Revolutiei.Sursa citata mai arata ca din documente reiese ca Stefan Achim fost impuscat pe 21/22 decembrie 1989, in Piata Universitatii de F.O.I. (Fortele de Ordine si Interventie ale Militiei). Comandant era maiorul Popa Vasile, loctiitorul comandantului Militiei Capitalei. El este unul dintre cei ce au condus la reprimarea din zona Universitatii si beneficiaza la ora actuala de certificat de "Luptator cu Rol Determinant in Revolutie ", in timp ce, eroul Achim Stefan a lasat in urma sa o fetita de 12 ani.Dupa 31 de ani, Laura isi pune aceleasi intrebari pe care si le punea si atunci cand era doar un copil: "De ce te-ai hotarat sa pleci? Ce ai crezut ca se va schimba, ai sperat intr-o viata mai buna, taicutule? Nu trece zi in care sa nu ma gandesc la tine, nu trece zi in care sa nu ma gandesc cum ar fi fost daca ai fi fost... EROU... dar asta esti pentru mine... Te iubesc! Dumnezeu sa te odihneasca in pace..."