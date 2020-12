VIDEO Primul reportaj BBC din Bucuresti dupa Revolutie. Despre macelul de la Inter: Nimeni nu credea ca poporul va putea invinge in conditiile astea

Actiunea de dezorganizare, nerevendicataPotrivit rechizitoriului intocmit de procurori, actiunea de dezorganizare a mitingului din 21 decembrie 1989 nu a fost revendicata. Cu toate ca presedintele Ceausescu Nicolae a reusit sa-si reia cuvantarea dupa cateva minute de intrerupere, tensiunea era deja generalizata. Revolutia se mutase la Bucuresti. Sunt organizate primele dispozitive de represiune alcatuite din forte ale Ministerului de Interne, Trupelor de Securitate si ale Ministerului Apararii Nationale, coordonate de un Comandament Militar alcatuit din ministrul Apararii Nationale (gl. Milea Vasile), ministrul de Interne (Postelnicu Tudor), seful DSS (gl. Vlad Iulian), seful Securitatii municipiului Bucuresti (col. Goran Gheorghe) si seful de Stat Major al Garzilor Patriotice (col. Parcalabescu Corneliu).Dispozitive militare impanzesc BucurestiulIn jurul orelor 14.30, fortele apartinand MApN au sosit in Piata Palatului, aveau misiunea de a intari dispozitivele de blocare existente deja in zona. In Rechizitoriul Dosarului Revolutiei se arata ca "De la UM 01656 Bucuresti, in Piata Palatului, au ajuns 100 de militari care au stationat, fara sa intervina pana a doua zi (22.12.1989), orele 12.00, cand au fost retrasi in unitate. In jurul orelor 13.30, din ordinul ministrului Milea Vasile, gl.mr. Voinea Gheorghe (comandant al Armatei I) a transmis comandantului UM 01908 Bucuresti (unitate subordonata Comandamentului Infanteriei si Tancurilor) sa trimita doua companii (aprox. 300 de militari) la Hotelul Intercontinental. Ulterior, in intervalul 14.00-16.00, s-a ordonat UM 01210 Bucuresti si UM 01305 Bucuresti sa trimita militari si transportoare auto blindate (TAB) in Piata Palatului pentru apararea sediului CC al PCR. Fortele Militiei Capitalei au intrat in dispozitiv si au inceput sa actioneze incepand cu orele 13.30, in zona centrala a capitalei, cu aproximativ 150 de cadre".Baricada de la InterIn dreptul Hotelului Intercontinental, revolutionarii ridica o baricada cu scopul de a impiedica actiunile fortelor de represiune. Fortele de ordine intervin brutal si retin si urca in camioane pe cei aflati la baricada. Cu toate acestea, folosirea TAB-urilor esueaza. "Ministrul Milea Vasile ordona la orele 23:00 ca baricada sa fie inlaturata cu ajutorul tancurilor, ordin care s-a executat. Imediat dupa acest moment, zona a fost ocupata de catre fortele de ordine ale Ministerului de Interne, carora le-au urmat efectivele UM 01908 Bucuresti si ale Academiei Militare. Revolutionarii au fost obligati sa se retraga pe strazile adiacente. Probatoriul administrat a relevat ca initial, fortele de represiune au executat focuri de arma in plan vertical sau intr-un plan de 45 de grade, cu scopul de a-i intimida si dispersa pe revolutionari. Treptat unghiul de deschidere a focurilor de arma a coborat, astfel incat in jurul orelor 24.00, fortele de represiune au tras in plin asupra revolutionarilor, rezultand numerosi morti si raniti ", se arata in rechizitoriu.Represiunea a continuat pana in jurul orelor 02.00 din 22 decembrie 1989, cand s-a actionat cu violenta , fiind arestate 1.245 de persoane din care 670 au fost introduse direct la Penitenciarul Jilava, iar celelalte au ajuns in acelasi loc de detentie dupa ce, in prealabil, au fost introduse in unele unitati de militie si securitate, unde au fost supuse violentei.CITESTE SI: