Societatea Timisoara protesteaza fata de prezenta AUR la comemorarea Revolutiei. Se cere demisia a doi parlamentari AUR care ar fi fost implicati in reprimarea Revolutiei

"16 decembrie este o zi importanta pentru Revolutia de la Timisoara. E prima noastra zi de proteste din 1989, o zi fara de care nimic n-ar fi fost posibil, intr-o inlantuire logica de evenimente inaltatoare, tragice si, finalmente, triumfatoare. Ideea ca la acest moment se asteapta venirea la Timisoara a lui George Simion, seful unui partid ultranationalist, partid in care se regasesc si doi ofiteri implicati in reprimarea Revolutiei, ne obliga pe noi, timisorenii, sa protestam impotriva acestei prezente neavenite", a transmis, miercuri, Societatea Timisoara.Sursa citata precizeaza ca se refera la parlamentarii AUR Francisc Toba si Nicolae Roman."Francisc Toba, fost deputat PSD , a fost trimis in judecata in dosarul Revolutiei de la Sibiu. Dosarul ramasese in lucru la Parchetul militar, cand Francisc Toba a cautat la Adrian Nastase sprijin politic. Numele lui Nicolae Roman a fost vehiculat, de mai multe ori, in legatura cu reprimarea Revolutiei de la Timisoara, in volumele editate de Memorialul Revolutiei din Timisoara. Inainte de a veni la Timisoara, George Simion, ca sef de partid si ca cel care a intocmit listele de candidati, ar trebui sa se dezica de astfel de personaje si sa le ceara demisia imediata din Parlament, pentru ca altfel nu vom crede niciodata in buna sa credinta atunci cand se va alatura marsului recunostintei, la Timisoara", a mai transmis Societatea Timisoara.Potrivit reprezentantilor organizatiei, "fara demisiile celor doi, George Simion nu se poate alatura comemorarilor Revolutiei din Timisoara"."Pe de alta parte, Timisoara respinge si a respins intotdeauna, nationalismul. In 16 decembrie 1989, nationalismul lui Ceausescu s-a clatinat sub prima lovitura a Timisoarei. Am invins, fiindca timisorenii nu au crezut in chemarile nationalismului sovin, am invins fiindca aici toate nationalitatile au fost unite, am invins fiindca am respins tot ce, acum, reprezinta partidul lui George Simion. In Punctul 4 al Proclamatiei de la Timisoara spunem raspicat ca nationalismul nu are ce cauta in Romania pe care, de atunci, incercam sa o refaurim. Si in acest sens, consideram prezenta la Timisoara a unei delegatii AUR a fi o provocare si o profanare a idealurilor Revolutiei si ale Proclamatiei de la Timisoara, la care ne opunem categoric", se mai arata in comunicatul de presa semnat de Florian Razvan-Mihalcea, presedintele Societatii Timisoara.Citeste si: Risc de avalansa la Balea Lac. Ce le recomanda salvamontistii schiorilor