Andrei Baciu: "Romania, locul 15 in Europa si 28 la nivel mondial privind regimul complet de vaccinare anti-COVID" VIDEO

"Tinand cont de administrarea unui regim complet de vaccinare, Romania se situeaza pe locul 15 la nivel european si pe locul 28 la nivel global", a afirmat el. Andrei Baciu a mentionat ca, pana in acest moment, Romania a receptionat 14.720.749 de doze de vaccin anti-COVID si au fost administrate 8.288.345, reprezentand 56,30%.Pana la data de 6 iunie, s-au inregistrat 20.317 doze pierdute, pentru motive neimputabile, reprezentand 0,2% din totalul dozelor utilizate.In luna iunie, Romania urmeaza sa primeasca un total de 6.538.961 de doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2.Potrivit secretarului de stat, pana in prezent, 527 de companii, dintre care 83 din domeniul Horeca, au demarat activitatea de imunizare a angajatilor si a familiilor acestora. Activitatea de vaccinare s-a desfasurat cu ajutorul a 138 de echipe mobile, iar pana acum au fost vaccinate 47.405 persoane in acest fel, dintre care 2.366 din domeniul Horeca.Ca si in saptamanile anterioare, judetele Brasov, Alba si Bihor sunt pe primele locuri privind numarul de operatori economici care s-au implicat in vaccinarea anti-COVID a angajatilor: 85 - Brasov, 60 - Alba si 37 - Bihor. In ceea ce priveste numarul de persoane vaccinate, Brasovul se afla, de asemenea, in fruntea clasamentului cu 5.337 de persoane. In aceasta saptamana, au incheiat actiunea de vaccinare 133 de operatori economici si demareaza activitatea de imunizare alti 15, cu peste 100 de angajati.Cu ajutorul echipelor mobile si al centrelor mobile au fost vaccinate 17.035 de persoane. Au functionat 24 de centre mobile de vaccinare anti-COVID.Prin intermediul caravanelor si al echipelor mobile, in mediul rural, pana in acest moment, au fost vaccinate 18.870 de persoane.In Aeroportul International 'Henri Coanda', unde exista doua fluxuri de vaccinare cu ser de la Johnson&Johnson, au fost imunizate 300 de persoane.La Aeroportul International Craiova au fost vaccinate 114 persoane, la Aeroportul International Iasi - 218, la Aeroportul International Transilvania din Targu Mures si Aeroportul International Suceava - 42.La centrul de la vama Nadlac II, Arad, au fost vaccinate 278 de persoane, la Punctul de Trecere a Frontierei din Bors, Bihor - 104 persoane, iar la Petea, Satu Mare - 184 de persoane.In proximitatea Garii din Constanta exista, de asemenea, un centru de vaccinare unde au fost imunizate 59 de persoane.