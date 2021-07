Cîţu, despre înscrierea Roşiei Montane pe lista UNESCO: S-a demontat astfel un fake-news

Întrebat, marţi seara, la Digi 24, dacă e o decizie bună înscrierea Peisajului cultural minier Roşia Montană în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, premierul a răspuns afirmativ."Da. Este o decizie pe care am salutat-o azi şi, foarte important, astăzi s-a demontat un fake news, cu care am fost bombardat de câteva luni de zile: Roşia Montană - nu am avut nicio problemă, nu s-a întâmplat nimic, este astăzi aprobată (înscrierea pe Lista UNESCO - n.r.)", a declarat Florin Cîţu.Solicitat să explice în ce anume a constat acest "fake-news", premierul a explicat că s-a susţinut că ar fi avut "ceva cu Roşia Montană".El a subliniat că Guvernul României a făcut această cerere de includere."Guvernul României a făcut o cerere către UNESCO. Este acolo, astăzi s-a demonstrat că era un fake news", a mai spus Cîţu. Peisajul cultural minier Roşia Montană a fost înscris marţi în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO . Decizia a fost luată, prin consens, de Comitetul Patrimoniului Mondial în cea de a 44-a sa sesiune, extinsă, de la Fouzhou, China, ce se desfăşoară online în perioada 16 - 31 iulie. Primarul din Roşia Montană, Eugen Furdui, a declarat marți, 27 iulie, că decizia UNESCO de a include Roşia Montană în patrimoniul mondial este defavorabilă pentru comunitate şi pentru România şi nu aduce beneficii pentru locuitori."Cu siguranţă, în momentul de faţă, e o decizie defavorabilă pentru comunitate şi pentru ţară. Dar aceasta este realitatea, nu ne putem opune. Beneficii, în momentul acesta, nu va aduce comunităţii, decât greutăţi, adică obligativităţi în plus, în ceea ce priveşte reconstruirea şi renovarea unui imobil. Aşa cum a fost propus acest perimetru, nu aduce beneficii nici pentru comunitate, nici pentru ţară. Să nu uităm că se blochează pe termen mediu şi lung cea mai mare resursă de aur din Europa, care este Roşia Montană", a declarat Eugen Furdui marţi la Digi 24.El a adăugat că hotărârea UNESCO este defavorabilă pentru comunitate deoarece restaurarea şi modernizarea oricărui imobil inclus în patrimoniul UNESCO "necesită avize speciale şi birocraţie"."Oamenii de aici nu sunt bogaţi, oamenii din mediul rural au fost obişnuiţi să-şi repare imobilul cum au putut. lte beneficii, în afară de a facilita vizitarea sitului Roşia Montană, nu le vedem în momentul de faţă", a explicat primarul din Roşia Montană.