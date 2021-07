De ce nu va plăti România 4 miliarde de dolari către RMGC după includerea încluderea Roșiei Montane în UNESCO. Explicațiile unui avocat

„Gabriel Resurces are cam 66,66% șanse să piardă procesul și 33,33% șanse să cîștige o victorie a la Pyrrhus”, susține juristul.„Plătim 4 miliarde de dolari către RMGC?Pentru că văd de ieri încoace rostogolită întrebarea „Și acum plătim 4 miliarde de dolari către RMGC?” încerc să traduc o dată pentru totdeauna din legaleză în română cum e cu miliardele astea de dolari care atîrnă ca o sabie a lui Damocles în toată presa care rostogolește dezinformările Goldului:Dacă eu cumpăr de la cineva o capră și nu mi-o predă în luna august și la greutatea cutare, eu am următoarea alegere:a) fie îi cer capra (să mi-o scoți din pământ din iarbă verde și să mi-o dai, cu penalități de întîrziere conform contract);b) pot să vreau doar arvuna înapoi, penalități de întîrziere că s-a folosit de banii mei atîtea luni de zile și eventual, dacă reușesc să demonstrez, daune-interese pentru că am pierdut un contract cu un restaurant unde trebuia să livrez pe 15 septembrie tulburel și pastramă de capră;În ipoteza b), nu-l mai interesează pe nenea judele ce mai face omul cu capra, cîtă vreme el are niște ochelari de cal (în legaleză se cheamă „extra petita” sau „plus petita”), adică nu poate să dea ceea ce nu s-a cerut sau mai mult decît s-a cerut. Bani ai cerut, bani primești dacă dovedești că ai dreptate.Lucrurile sunt, într-adevăr, mai complicate la arbitrajul internațional de la ICSID Washington. Dar esența e cam aceeași:Din moment ce tu, Gabriel Resources, ai sesizat tribunalul arbitral, ai zis că vrei daune-interese pentru că Statul Român ți-a pus bețe în roate, te-a sabotat, te-a expropriat fără justă și prealabilă despăgubire (de asta arbitrajul ICSID e mai mult pentru republicile bananiere, unde se trezește vreun colonel să dea o lovitură de stat și să naționalizeze nu-ș ce industrii) și nu te-a lăsat să faci exploatarea cu cianură de la Roșia, atunci tu ceri bani pentru ce s-a întamplat în intervalul 1999 (anul în care s-a acordat licența minieră) - 30 iunie 2017 (cînd s-a sesizat tribunalul arbitral ICSID).Deci nu mai este treaba ta ce mai face Statul Român cu capra (Roșia Montană) în 2021, după ce procesul e foarte avansat și a trecut de mult momentul procedural la care Gabriel Resources se mai poate răzgîndi și spune:- ”Domnule supraarbitru, stimat tribunal arbitral, nu mai vrem 4 miliarde de la Statul Român, vreau să-l obligați să mă lase să fac exploatarea cu cianură”.Adică, mai pe românește nu se poate ”și cu dânsa în[...] și cu sufletul în rai”. Pe legaleză îi zice mai un pic mai doct - ”electa una via non datur recursus ad alteram” și nici nu e un principiu vechi, doar de vreo 2000 de ani.Ca să rezum, Statul Român nu va plăti niciodată nici un șfanț pentru că a făcut demersuri de clasare a sit-ului la Comitetul Mondial UNESCO, poate plăti cel mult pentru greșelile, prostia, nebăgarea de seamă, reaua intenție a lui Radu Berceanu și Călin Anton Popescu Tăriceanu (da, ăla cu multe neveste), cei doi miniștri CDR sub mandatul cărora s-a semnat contractul de licență minieră (1999).Oricum nu se va ajunge la miliarde, asta e clar ca lumina zilei că Gabriel Resurces are cam 66,66% șanse să piardă procesul și 33,33% șanse să cîștige o victorie a la Pyrrhus, asta pentru că tribunalul arbitral va gîndi de maniera următoare:- Păi Gold, voi nu ați cumpărat de la localnici terenuri, case, locuri de veci în Roșia Montană? Banii ăia sunt investiți în imobile, ele reprezintă o valoare, voi le-ați luat la preț de piață, vindeți-le tot la preț de piață, și banii îi veți da înapoi la fraierii de acționari. A, ați construit în Alba Iulia un cartieruț model pentru strămutați pe teren ieftin și case scumpe, făcute de firme de casă deținute de tot felul de învârtiți județeni? Păi e treaba voastră cum ați gestionat fondurile! Și oricum oamenii de s-au mutat acolo v-au cedat case, terenuri și pășuni în Roșia, deci hai la plimbare, băbăieți!Dacă le dă tribunalul arbitral 10 milioane USD , nu vor fi în stare nici să plătească avocații - și să vezi atunci chirăieli, vaiete și ridicări de poale în cap - pot să dau în scris că niște ex-politicieni români și niște hiene de presă se vor urca în avion spre Uruguay sau alte zone unde nu avem tratat bilateral de extrădare”, scrie avocatul pe pagina sa de Facebook