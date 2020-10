UPDATE FOTO Alerta, dupa ce un urs a atacat un grup de muncitori in zona Cascadei Urlatoare, din Busteni

"Evitati zona! Ursul a atacat un grup de muncitori si a muscat din masini", a anuntat Salvamont Busteni.Potrivit unui anunt al salvamontistilor, se pare ca ursul este intr-o stare grava, "pentru ca de aproape o ora nu s-a mai miscat din acel loc. Salvamontistii, jandarmii, administratia parcului si a fondului de vanatoare asigura acum perimetrul, ca niciun turist sa nu se apropie"."Ursul sangereaza si a atacat doua masini care au trecut prin zona. in momentul in care va fi tranchilizat vom putea afla in ce stare este si daca are nevoie de ingrijiri medicale", a declarat pentru Digi24 Maior Andrei Dumitrache, coordonator operatiune IJJ Prahova.De altfel, in aceasta vara, pe traseul spre Cascada Urlatoarea (cel mai aglomerat din zona), dar si pe ultima portiune a traseului "Jepii Mari" (care se uneste pe ultima portiune cu cel care duce la cascada) salvatorii montani au fost chemati de mai multe ori pentru a aduce in oras turisti urmariti de urs.