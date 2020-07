Busteni: O ursoaica agresiva umbla in zona Castelului Cantacuzino, dupa ce puii i-au fost loviti de tren

Potrivit datelor furnizate vineri de catre reprezentantii IJJ Prahova, accidentul feroviar s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, cei trei pui de urs fiind accidentati de tren, la o traversare de nivel de cale ferata.In aceste conditii, ursoaica a revenit de mai multe ori in zona in care a avut loc accidentul, cautandu-si puii si intrand in mai multe gospodarii, comportamentul ei fiind unul agresiv.IJJ a precizat ca femela de urs se afla in acest moment in zona Castelului Cantacuzino, care este frecventat de turisti , in special copii.Avand in vedere aceste aspecte, jandarmii au solicitat institutiilor abilitate acordul pentru tranchilizarea animalului si relocarea acestuia.Zona este monitorizata in continuare de autoritati , a mai precizat sursa citata.