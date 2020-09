Doi tineri care au anuntat ca li s-a facut rau in timp ce erau pe munte, coborati de salvamontisti cu ajutorul corzilor

Apelul la Salvamont a venit din partea unei familii din Buzau, care se afla in Masivul Bucegi, au declarat reprezentanti ai Salvamont Busteni.Parintii au cerut sprijin pentru ce doi copii ai lor, in varsta de 14 ani si 18 ani, carora li s-a facut rau in timp ce urcau pe Valea Jepilor, catre Babele.Cei doi tineri au inceput sa vomite si prezentau "usoare stari febrile".Salvatorii montani au ajuns la ei, avand targi, insa nu este necesara folosirea acestora.La ora transmiterii acestei stiri salvamontistii au inceput sa ii coboare pe tineri cu ajutorul corzilor de alpinism.