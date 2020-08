FOTO Sistem de avertizare unic in Romania montat la baza Salvamont din Rimetea. Cum sunt atentionati turistii asupra pericolelor

Amplasarea Bazei este una strategica, deservind intreaga zona din Coltii Trascaului, Coltesti si Masivul Bedeleu. Constructia noua este una modulara formata dintr-un cabinet de prim ajutor dotat corespunzator si spatii de dormit pentru salvatorii montani.Elementul inovativ al acestei baze il reprezinta sistemul de avertizare prin steaguri, unic in Romania pentru semnalizarea asupra pericolelor survenite in urma modificarii conditiilor meteo in zona montana.Semnalizarea se face prin arborarea unui steag pe un catarg vizibil din orice punct de pe traseu, chiar si din localitatea Coltesti. Se vor folosi 4 steaguri de culori diferite in functie de conditiile meteo, astfel:* Verde: nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase;* Galben: fenomenele meteorologice prognozate vor fi temporar periculoase pentru anumite activitati, dar dealtfel obisnuite pentru perioada respectiva sau zona specificata;* Portocaliu: fenomene meteorologice prevazute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare;* Rosu: fenomene meteorologice prevazute a fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare si cu efecte dezastruoase.Acest tip de sistem de avertizare a fost gandit pentru Piatra Secuiului deoarece zona este vizitata de mii de turisti in fiecare sezon estival si nu numai, dar si pentru ca aici semnalul GSM este unul slab iar avertizarile meteo primite prin sms pot fi primite cu mari intarzieri de catre turistii aflati pe traseu.Sistemul de avertizare prin steaguri va urma a fi utilizat in viitor si in alte zone montane din judetul Alba cu un flux turistic ridicat. Piatra Secuiului este unul dintre cele mai vizitate masive montane din Alba. Angajatii Salvamont intervin deseori penrtu recuperarea si salvarea unor persoane care se abat de la traseele turistice din masiv si nu mai pot reveni in siguranta.