Haos si ingramadeala de nedescris pe Transalpina, turistii au blocat statiunea Ranca. Seful Salvamontului: Era un sir de masini parcate de opt kilometri

Parcarea cu plata, sufocata

Din cauza haosului, turistii au parcurs o portiune de 20 de kilometri in aproximativ doua-trei ore sau chiar mai mult. Unii dintre acestia, care nu aveau rezervari la cabanele si pensiunile din zona, au facut cale intoarsa, relateaza adevarul.ro. "Daca nu aveam rezervare facuta, ne-am fi intors. Nu ar fi avut rost sa pierdem o jumatate de zi in masina. Circulatia este infernala. Am mai fost la Ranca si in alti ani, dar nu am mai vazut asa ceva, un asemenea haos. Autoritatile trebuie sa faca mai multe pentru turisti ", a spus un turist venit din Horezu.Publicatia mai arata ca parcarea cu plata din Ranca si toate locurile de pe marginea drumului principal si a strazilor din interiorul statiunii au fost sufocate de masini. Multi si-au lasat masinile pe unde au putut. Sirul de masini parcate se intindea pe opt kilometri inainte de intrarea in Ranca."Oamenii au vrut sa se bucure de zapada , mai ales ca sunt putine zone in tara unde exista. Statiunea este atractiva. Toate parcarile au fost pline si s-a depasit cu mult capacitate. In Ranca s-au aflat intre 8.000 si 10.000 de turisti.Foarte multi nici nu au mai ajuns in Ranca si s-au oprit unde au gasit zapada. Era un sir de masini parcate de opt kilometri", Sabin Cornoiu, seful Salvamont Gorj, care este si reprezentantul salvamontistilor romani.Restrictiile de circulatie in alte statiuni din afara tarii si lipsa zapezii au fost motivele pentru care romanii care iubesc sporturile de iarna si muntele au luat cu asalt statiunile montane."Aglomeratie a fost in toate statiunile. Este pentru prima data cand se duc asa de multi oameni la munte. Romanii nu au mai putut sa iese din tara, decat cu indeplinirea anumitor conditii, si, in plus, nu mai exista zapada decat in cateva locuri", a precizat seful Salvamont Romania.Toate cele sase partii de schi din zona Ranca au fost deschise, stratul de zapada depasind o jumatate de metru, arata sursa citata.