Imagini dramatice de la acțiunea de salvare de 19 ore din Munții Făgărași: „Speram ca cel rămas în perete să reziste până vom ajunge la el”

Conform salvatorilor, turiştii au urcat pe un perete care se escaladează exclusiv iarna şi au sunat abia după ce s-a întâmplat tragedia, iar întunericul a îngreunat mult acţiunea.Imagini cu salvatori montani care dorm sub cerul liber, la finalul acţiunii de salvare din Munţii Făgăraş, la care au participat salvatori din Sibiu și Argeş au fost postate pe reţelele de socializare.Cornel Zărescu, unul dintre salvatorii care au urcat noaptea pe peretele abrupt pentru a-l recupera pe turistul care a rămas blocat acolo, după ce şi-a văzut prietenul căzând în gol şi rămânând inert, a povestit pe Facebook că iniţial a crezut că apelul este o glumă şi a dat detalii despre acţiunea dramatică de salvare.”Mara primeşte un apel de la colegii de la Sibiu în care i se comunică despre un accident la lacul Călţun, cu două persoane ce căţărau în peretele Călţunului: una a căzut, cealaltă e blocată în perete. Pare o glumă la prima vedere: cine caţără noaptea (sunt peste 2 ore de când e întuneric) un perete ce e ocolit vara din cauza că e friabil şi se escaladează exclusiv iarna? Sunăm la dispecerat, ni se spune aceeaşi poveste pe care o auzisem de la sibieni, cerem numărul persoanei care a apelat şi... ne convingem că povestea este cat se poate de reală. Apelantul stă lângă o dâră lunga de sânge la capătul căreia se află un corp neînsufleţit. Ne relatează cum era la cort şi cum a văzut lanternele în perete, apoi a auzit un strigăt si una dintre lumini a căzut in abis. E clar, nu e timp de pierdut, speram ca cel rămas în perete să reziste până vom ajunge la el. Fac repede un calcul referitor la ce materiale vor fi necesare: asigurări mobile pentru acces, pitoane şi ciocan pentru coborârea din perete, corzi, o pufoaică pentru a petrece noaptea mai uşor. Iau ceva apă, uit mâncarea”, îşi aminteşte salvatorul în postarea de pe reţeaua de socializare.Salvatorii, la finalul operațiunii FOTO Facebook / Cornel ZărescuAcesta a povestit că timp de două ore au mers salvamontiştii pentru a ajunge la locul în care un om a murit zdrobit de stânci şi un altul a rămas blocat pe peretele muntos, la o distanţă care le ”dă fiori” chiar şi celor experimentaţi.”De jos, de la baza peretelui, abia distingem lanterna celui blocat pe o brână. Căutăm o variantă de acces, dar nu e nimic evident la lumina lanternelor. Ne tot întrebăm cum a reuşit să ajungă acolo, ca să urmăm şi noi acelaşi drum. Mai târziu am aflat că de fapt ei au venit de sus, de pe vârful Lespezi, prin Hornul Călţunului şi fiind întuneric au crezut ca au ajuns la baza lui, când de fapt au prins o brână ce i-a condus în plin perete. Cel mai ambiţios dintre ei a încercat sa găsească o variantă de coborâre şi a căzut. Ne decidem sa încercăm un acces pe un horn din apropiere care de jos pare ud şi alunecos, dar e tot ce avem. Mă leg în coarda cu colegul Raţă, am mai căţărat împreună şi ştiu ca e un tânăr ce îşi doreşte mult sa ajute. Pornesc cu grijă, până la horn e o faţă de stâncă compactă în care cu greu reuşesc să pun o asigurare mediocră. După vreo 10-12metri în schimb găsesc un punct de rapel, probabil folosit la o retragere de iarnă, apoi intru pe linia hornului ce nu este totuşi chiar atât de alunecos şi mai are şi o fisură de toată frumuseţea pe partea stângă (ce nu se vedea de jos) în care montez asigurări solide. (...) Planul e făcut in mintea mea: îl voi lansa pe colegul meu la victimă, el îi va pune un ham, apoi voi lansa victima pe una din corzi peste perete, pana jos. Raţă rămâne asigurat în cealaltă coardă, colegii preiau victima şi mai departe noi ne vom descurca la fel ca în alte dăţi când suntem în perete. Zis şi făcut, treaba merge strună, coboram si noi, se face cam ora 3.15 până terminam de strâns corzile”, a povestit salvatorul.Cornel Zărescu le-a mulţumit colegilor cu care a făcut echipă la acţiunea foarte dificilă din Făgăraş şi a tras şi concluzii, fără a face acuzaţii: „Victimele au intrat foarte târziu în traseu şi s-au ambiţionat să coboare la Călţun pe un traseu nemarcat (de fapt un traseu elementar de alpinism) în condiţiile în care erau pentru prima data în zonă. Din păcate, nu au sunat la Salvamont când au văzut că e noapte şi nu ştiu unde se află, ci abia după ce s-a întâmplat tragedia”.Salvamontiştii din Sibiu şi Argeş au intervenit, în noaptea de miercuri spre joi, în Munţii Făgăraş, pentru salvarea unei persoane care a căzut din peretele Lespezi către Calţun, la 80 de metri în abrupt. O altă persoană a murit, pentru recuperarea trupului acesteia fiind solicitată intervenţia unui elicopter.