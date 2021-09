Imagini incredibile din timpul operațiunii de salvare a alpinistului din Bucegi. ”Piloții elicopterului vin cu precizie elvețiană, facându-mi pielea de găină” VIDEO

Bărbatul, care este din Bucureşti şi are 62 de ani, a căzut 12 metri în gol după unul dintre pitoanele de care s-a folosit în timpul escaladării a ieşit din peretele muntelui.El a suferit multiple fracturi, inclusiv o fractură deschisă de antebraţ dar şi leziuni la coloana vertebrală şi multiple alte plăgi. Acţiunea de recuperare s-a finalizat după ce rănitul a fost preluat cu ajutorul unui elicopter.Sergiu Frusinoiu, paramedic la Salvamont Prahova, povestește într-o postare pe Facebook cum au decurs operațiunile dramatice de salvare a bărbatului:”Eram la escaladă, mă legasem in coardă și puneam piciorul în prima priză a traseului Cățelul Carp, când îmi sună telefonul. În timp, am reușit să îmi dezobișnuiesc prietenii să sune pentru lucruri neimportante, așa că era clar că apelul este unul important și răspund.Vocea zice: "- Ce faci, Sergiulică, ești în zonă? Avem un accidentat în peretele Coștilei!"În 10 minute de la apel, eram la 1400, în UTV, cu care plec în viteză spre Bușteni. Viteză până pe DN1, unde lipsa girofarului a făcut ca victima din peretele Coștilei să suporte întârzieri, dar e un subiect pe care o să îl discut cu altă ocazie.La Bușteni, colegii sunt pregătiți și facem o sedință scurtă în timpul căreia ne împărțim responsabilitațile, chemăm elicopterul și ne pregătim echipamentul comun.În scurt timp, iau un utilaj și fug împreună cu Cipi la Numărătoarea Urșilor de unde plecăm spre refugiu și valea Coștilei ca echipă de prim răspuns în urma deciziei comune că noi am fi mai de folos în perete, acordând prim ajutor , decât în troliul elicopterului.La refugiu, doi alpiniști, dintre care unul străin, se oferă să ne ajute la căratul echipamentului și le acceptăm ajutorul încântați. Urcăm valea până la intrarea în traseu, unde Teofil, care se afla în perete la momentul producerii accidentului, deja era la victimă și o proteja împotriva frigului dar și montase o coardă fixă pe care să putem și noi urca cu ușurință.Ajung și eu la victimă și descopar că era un bărbat trecut de prima tinerețe și cu o mare experiență de alpinism în spate. După ce îi fac un control amănunțit, descopar leziunile pe care le transmit mai departe echipei de la baza muntelui. Domnul trebuia coborât cu o targă și saltea vacuum. Cipi preia sarcina de a îngriji victima și eu cobor în fir pentru a semnaliza elicopterului zona de troliere a colegilor și a medicului.Pilotii elicopterului vin cu precizie elvetiană și ne troliază colegii în punct fix, făcându-mi pielea de găină.Ulterior, cu mare grijă, asezăm victima pe salteaua vacuum, respectiv în targă și colegul Petrut, coboară, lansat de mine și Cipi, cu targa și victima, până la baza peretelui, în firul văii.Goran anunță elicopterul că poate veni la extragere și în scurt timp, medicul elicopterului, prinde cârligul troliului, se acroșează la acesta și este evacuat, împreună cu victima, iar noi facem retragerea pe cale terestră, trăind satisfacția unei acțiuni de salvare foarte dificilă, executată ca la carte, în care comunicarea și interactiunea dintre instituții dar și în interiorul instituțiilor a făcut ca victima să fie evacuată prompt, în siguranță și să ajungă în timp scurt să primească îngrijiri medicale avansate.Nu am cuvinte să mulțumesc colegilor de la IGAv care de fiecare dată se dau peste cap și riscă pentru a ne oferi sprijin dar și pentru profesionalismul de care dau dovadă negreșit, de fiecare dată.Colegilor salvamontiști, care au grijă să fim cu toții în siguranță, le mulțumesc, încă o dată, că sunt niște rockstar-uri.Mulțumim Teofil Vlad și mulțumim alpiniștilor de la refugiu pentru aportul adus acestei misiuni.*La refugiu Coștila, când ne întorceam, un prieten alpinist cu renume, imi spune: "îi mulțumesc lui Dumnezeu că am apucat să văd, în viața asta, un elicopter, zburând în Coștila și făcând o astfel de salvare."*echipa Salvamont din Bușteni, este la a doua acțiune de salvare din perete de anul acesta, sperăm să rămână ultima!Stay safe!”Imagini din timpul operațiunii au fost postate de Salvamont Prahova.