Interventie complexa a ISU si salvamontistilor dupa ce o tanara a cazut in Lacul Tarnita

"Solicitarea pentru interventia fortelor specializate a fost inregistrata in jurul orei 12.40, iar in zona au fost dislocate o autospeciala, o barca de cautare-salvare si un echipaj SMURD S-a intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru evacuarea tinerei pana la nivelul apei acumulate in lacul Tarnita, de catre serviciul salvamont, iar pompierii au asigurat evacuarea cu barca de salvare pana in zona debarcaderului, unde a fost preluata de catre echipajul SMURD.Interventia a fost de lunga durata, avand in vedere necesitatea acordarii primului ajutor calificat la locul accidentului, faptul ca a trebuit coborata cu cordite si targa de salvare pana la nivelul apei si evacuarea acesteia folosind barca de salvare.Tanara in varsta de cca 20 de ani, a primit asistenta medicala de urgenta de la echipajul medical SMURD si a fost transportata la spital pentru investigatii si ingrijiri de specialitate.Aceasta era in stare de constienta si cooperanta, iar la evaluarea primara prezenta suspiciuni de traumatisme si fracturi", a transmis ISU Cluj.