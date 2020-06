Noua turisti au fost salvati de salvamontistii din Busteni

Ziare.

com

Seful Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat, pentru AGERPRES, ca interventia salvatorilor montani a fost ceruta in cazul a trei tineri din Bucuresti care, mergand dupa indicatiile GPS-ului, au ramas blocati pe traseul Valea Alba, in conditiile in care erau neechipati corespunzator.De asemenea, salvamontistii au actionat pentru recuperarea din zona Brana Caraimanului a unei turiste care a cazut si a suferit o dubla fractura la mana, femeia fiind predata unui echipaj de ambulanta Totodata, un grup format din patru adulti si un copil a fost surprins pe Platoul Bucegi de o ploaie torentiala, salvatorii montani intervenind si ducandu-i pe acestia la cabana Piatra Arsa.