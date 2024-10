Opt copii si insotitorul lor s-au ratacit pe munte, la minus 7 grade Celsius: Salvamontistii i-au recuperat la timp

Salvamontistii harghiteni au intervenit sambata seara pentru gasirea unui grup de opt adolescenti care s-au ratacit in zona masivului Suhardul Mic, acestia fiind recuperati si adusi in siguranta in statiunea Lacu Rosu.

Seful echipei Salvamont Gheorgheni, Elekes Huba, a declarant ca opt copii, cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, si un adult au urcat pe traseul turistic de la Lacu Rosu pana la Suhardul Mic, dar la coborare au gresit traseul si au intrat in padure.

Potrivit sursei citate, acestia nu au mai putut sa se orienteze si nu au mai putut identifica locul unde sunt, motiv pentru care au solicitat ajutor, in cautarea lor pornind patru salvatori montani din Gheorgheni.

Elekes Huba a spus ca persoanele ratacite au fost gasite usor, intrucat salvamontistii cunosc zona, fetele din grup fiind transportate cu masina Salvamont, pe drumul forestier, iar baietii si salvatorii montani parcurgand pe jos distanta pana in statiunea Lacu Rosu.

Acesta a mai spus ca adolescentii si adultul care-i insoteste se afla in stare buna, exceptand faptul ca s-au speriat si le-a fost frig, temperatura in zona fiind de minus 7 grade Celsius.

De asemenea, Elekes Huba a mai precizat ca acestia nu erau echipati corespunzator si probabil nu au calculat corespunzator distanta si nu au tinut cont de faptul ca in aceasta perioada se intuneca mai repede.

Salvamontistii recomanda pasionatilor de drumetii sa se echipeze corespunzator, sa se informeze inainte de a pleca pe munte si sa isi programeze ture scurte, intrucat se intuneca foarte repede si temperaturile scad semnificativ.

Ads