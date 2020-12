Patru adolescenti, blocati in Bucegi, pe un teren nemarcat, accidentat si inghetat

Potrivit datelor comunicate de Salvamont Busteni, cei patru tineri, care sunt din Ploiesti, au ignorat conditiile meteorologice si au incercat sa ajunga pe munte pe un traseu nemarcat pe care nu-l mai facusera niciodata.Ei au plecat de la Caminul Alpin spre Valea Alba doar in baza unor descrieri gasite pe internet, in conditiile in care pe munte ploua, vantul bate cu putere, iar temperaturile sunt scazute.Cand mai aveau cateva sute de metri pana la Platoul Bucegi, cei patru, aflati intr-o stare de epuizare, au ramas blocati in Abruptul Prahovean, pe un teren accidentat si inghetat. O echipa de salvatori montani a plecat pentru recuperarea grupului, precizeaza sursa citata.