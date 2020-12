Pericol de avalansa in Masivul Fagaras, zapada are peste 80 de centimetri in zona inalta. Traseele montane de creasta, inchise

"In acest moment, stratul de zapada masurat la statia meteo Balea Lac, la altitudine echivalenta cu Cota 2.000 Transfagarasan, este de 83 centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 3 (insemnat) la altitudini de peste 1.800 metri si 2 (moderat) sub aceasta altitudine, pe o scala 1-5. Traseele montane din judetul Arges care acced catre creasta Fagarasului, precum si traseul de creasta al Fagarasului, Iezerului, Pietrei Craiului si Leaotei sunt si vor ramane inchise pana la sfarsitul iernii. Potecile nu mai sunt vizibile, la fel ca si marea majoritate a semnelor de marcaj, abordarea fiind strict alpina", se arata intr-un comunicat transmis de Salvamont Arges.Conform sursei citate, pe versanti sunt zone intinse unde zapada proaspata s-a depus in strat proaspat de peste 30 de centimetri, peste stratul deja existent, inghetat, astfel ca exista risc de alunecare si conditii de formare a unor avalanse insemnate cantitativ. De asemenea, viscolul a format troiene de 100 - 150 de centimetri de zapada fara coeziune."Prognoza meteo pentru urmatoarele zile este in incalzire, ceea ce va duce cel putin la mentinerea gradului de risc. La inceputul noului an vremea se va incalzi, astfel ca se asteapta aparitia avalanselor de dimensiuni mari in special pe pantele cu orientare estica, deja incarcati cu placi de vant, iar dupa caderea intunericului, pe versantii nordici.Nu trebuie neglijat faptul ca in anii trecuti s-au produs avalanse cu victime decedate in muntii din tara noastra, astfel ca nu trebuie subestimate sub nicio forma avertismentele serviciilor Salvamont", se precizeaza in comunicat.Salvamontistii ii sfatuiesc pe cei care vor petrece urmatoarele zile in muntii Argesului sa nu incerce sa urce pe traseele inchise si sa ceara informatii fie de la salvatorii montani din zona, fie de la Dispeceratul National Salvamont, formand numarul 0SALVAMONT.Trebuie estimat timpul necesar efectuarii excursiei in partea joasa a masivelor montane, in asa fel incat sa existe o marja de siguranta de o ora de lumina, dupa terminarea acesteia, tinand cont ca inainte de ora 17,00 este deja intuneric. In afara echipamentului obligatoriu iarna (incaltaminte si imbracaminte adecvata, coltari, piolet), trebuie sa existe in permanenta in rucsac o lanterna cu baterii incarcate."Inclusiv in cazul excursiilor cu autoturismul este indicat sa aveti incaltari si imbracaminte de iarna, chiar si o lanterna, pentru situatiile in care ati putea fi nevoiti sa va deplasati pe jos. De asemenea, trebuie evitata cu desavarsire parcarea sau chiar si numai oprirea autoturismelor la baza pantelor dezgolite, incarcate cu zapada, deoarece se semnaleaza des curgeri de zapada care ajung pana pe carosabil", a mai transmis Salvamont Arges.