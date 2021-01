Pericol de producere a avalanselor in statiunea Sinaia. Salvamont: "Turistii sa ramana pe partiile amenajate"

Potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook a Salvamont Sinaia, pe zonele de schi din afara partiilor amenajate (Off-piste), respectiv in zonele Peles, Pelisor, Zade, Carp, Tarle si Papagal, este pericol de producere a avalanselor.Seful Salvamont Sinaia, Nicolae Cojanu, a declarat ca in acele zone stratul de zapada este foarte instabil si masoara un metru - un metru si jumatate, in functie de cum a fost transportata de vant.In aceste conditii, salvamontistii recomanda turistilor sa ramana pe partiile amenajate si sa manifeste prudenta.Conform datelor postate pe pagina de Facebook a Gondolei Sinaia, sunt amenajate si deschise partiile Laptici 1 si 2, Valea Soarelui 1 si 2, Valea Dorului 1 si Varianta. Partia Drumul de Vara ramane inchisa pana se reuseste degajarea sa in urma unei avalanse produse in zona Piatra Turcului.Citeste si: