Povestea emotionanta a primei femei salvator montan profesionist din Romania: "Cand vad elicopterul SMURD plecand spre munti, mi se pune un nod in gat"

Cei salvati se intorc sa ii multumeasca

Asistenta medicala de la Ambulanta Brasov a fost mereu pregatita sa salveze vieti. Intotdeauna cu privirea catre munte si cu rucsacul in spate, dupa cum arata o postare de pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne."Marea satisfactie este atunci cand se intoarce un turist care a fost salvat", povesteste Lucia Lungu, salvator montan voluntar, asistenta medicala si prima femeie din Romania care a facut Scoala Salvamont.Cand s-a inscris la scoala de Salvamont, toti au spus ca e femeie si ca nu are ce cauta in domeniul acesta. Erau alte vremuri, dar ea le-a spus "Eu vreau sa salvez oameni. Nu ma puteti opri sa devin salvator montan"."Muntele este atat de frumos, dar este si foarte periculos. Am avut o persoana care acum 30 de ani, cand era tanar, s-a dus sa caute o floare de colt. A cazut intr-o prapastie, l-am gasit in coma si l-am salvat", isi aminteste femeia salvamontist.Dupa 20 de ani, acel barbat s-a intors si i-a multumit. A spus ca in aceasta perioada nu a avut acest curaj pentru a face acest lucru. Lucia Lungu era in continuare acolo, chiar si dupa atatia ani.Recent, ea a suferit o operatie, dar asta nu i-a oprit dragostea pentru munte."Cand iubesti ceva, o faci pana la capat. Chiar si cand sunt la munca la Ambulanta Brasov si vad elicopterul SMURD cand pleaca spre munti mi se pune un nod in gat. Simt ca vreau sa imi pun bocancii in picioare sa urc spre cei in nevoie", a povestit femeia.Citeste si: