Reactie dura a Salvamontului dupa ce o femeie a rupt o planta dintr-o specie protejata: Tufele distruse de bipedul din imagine au cel putin 30 de ani

Sursa: Facebook/ Salvamont Arges

In prezent rhododendronul este una din plantele aflate pe cale de disparitie si este protejat prin lege. Fiind o planta care creste in conditii climaterice si de relief foarte specifice, el nu tolereaza transplantari, lucru care face imposibila introducerea acestuia in gradini.Explicatia care insoteste fotografia: "Ce amenda ar merita aceasta femeie?"Raspunsul l-a dat Salvamont Arges."Reamintim trogloditilor ca bujorul de munte e specie protejata si se iau amenzi grase la buget. In plus, NU se poate rasadi.Tufele distruse de bipedul din imagine au cel putin 30 de ani si se vor usca imediat...In ciuda legendelor, ceaiul de bujor nu mai scoala nimic, in plus, planta fiind hepato-toxica," scrie, pe Facebook, Salvamont Arges.