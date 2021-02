FOTO Turisti blocati in telescaun, coborati de salvamontisti. Printre ei, un copil de 2 ani

Potrivit salvamontistilor, 18 persoane au fost evacuate in siguranta fara a avea vreo problema medicala."In urma unui apel de urgenta echipa de prim raspuns si echipele de suport ale Salvamont Maramures formate din 12 salvatori montani angajati si voluntari intervin la complexul Turist Suior pentru evacuarea din telescaun a turistilor surprinsi de o defectiune majora", a transmis Salvamont."Sunt blocate un numar de 9 scaune cu turisti care vor fi coborati in siguranta, intre ei si un turist cu un copil de doi ani care vor fi evacuati prioritar", a mai precizat Salvamont.Vineri, 5 februarie, salvamontistii au intervenit la numar record de accidentari in Poiana Brasov" Au fost apelati pentru 17 incidente. Pentru sase turisti a fost necesara si interventia SMURD