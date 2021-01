Salvamont: 17 recomandari pentru turistii care merg la munte

Pentru ca sezonul turistic de iarna este in plina derulare, Salvamont Romania este prezent in statiunile turistice, unde, zilnic circa 500 de salvamontisti sunt la datorie in peste 90 de baze si posturi Salvamont, potrivit RFI. Pentru cei care se indreapta catre zonele turistice in care se afla domenii de practicarea sporturilor de iarna, Salvamont recomanda:1. Alegeti un echipament de alunecare pe zapada corespunzator, din punct de vedere al caracteristicilor tehnice si al reglajului legaturilor, greutatii corporale si nivelului dvs. de pregatire.2. Abordati, la inceput, cu precautie partiile de schi, intrucat nu mai detineti aceleasi abilitati sportive ca la finalul sezonului trecut si este necesara o mica perioada de reacomodare.3. Schiati in asa fel incat sa nu puneti in pericol viata altui schior sau sa ii cauzati acestuia vreun prejudiciu.4. Adaptati-va viteza si maniera proprie de a schia conform pregatirii tehnice, conditiei fizice, starii zapezii, gradului de dificultate a partiei, conditiilor atmosferice si densitatii traficului de partie.5. Alegeti cu grija traiectoria pe care urmeaza sa coborati, in scopul protejarii schiorilor aflati in aval.6. Depasiti schiorul aflat in aval fie pe partea dreapta, fie pe partea stanga, cu conditia ca aceasta depasire sa fie suficient de larga pentru a evita o eventuala evolutie neasteptata a celui ce urmeaza sa fie depasit.7. Asigurati-va, printr-un examen atent al traficului din amonte si al celui din aval, ca atat dumneavoastra, cat si alti schiori sunteti in afara oricarui pericol, cu ocazia traversarii unei partii sau a reluarii parcursului, dupa o oprire temporara pe partie.8. Evitati stationarea pe partie, mai ales pe portiunile inguste ale acesteia sau pe cele lipsite de vizibilitate. In cazul caderii, eliberati partia in cel mai scurt timp posibil.9. Utilizati numai marginea partiei pentru urcarea sau coborarea pe jos, fara schiuri.10. Respectati indicatoarele de semnalizare si balizele de marcare instalate pe partie si pe traseele de schi pentru agrement: Nu schiati in padure, Nu coborati direct, Interzis saniusul, Nu circulati pe partie11. Respectati marcajele internationale pentru gradele de dificultate ale partiilor de schi: verde-foarte usor, albastru - usor, rosu-mediu, negru - dificil12. Nu folositi mijloace de alunecare improvizate, tip pungi sau capace de plastic, nu sunt controlabile si genereaza accidente grave.13. Anuntati echipa locala Salvamont, direct, prin Dispeceratul National Salvamont la numarul de telefon 0Salvamont (0725.826.668) sau prin Serviciul 112 in cazul producerii unui accident pe partie, specificand urmatoarele: numele dumneavoastra, ce s-a intamplat, cate persoane au nevoie de ajutor, cand s-a produs accidentul si locul unde se gasesc persoanele accidentate.14. Incercati sa protejati locul accidentului si accidentatul, amplasand pe partie la 5-6 metri in amonte, o bariera de schiuri infipte in zapada, pana la sosirea echipei Salvamont.15. Protejati termic accidentatul si incercati sa ii asigurati suport psihologic.16. In cazul unor cazaturi puternice incercati sa nu miscati persoana accidentata si nu permiteti sa intervina decat persoane cu pregatire medicala, medici, asistenti/paramedici sau salvamontisti. Cazuistica accidentelor cu traumatisme de coloana este destul de mare in cazul accidentelor pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna si interventia unor persoane fara pregatire medicala sau echipamentul necesar poate fi fatala accidentatului.17. Nu acceptati sa fiti transportati in afara partiei decat cu mijloace de transport specifice, tip targa de partie, si doar dupa ce s-a facut imobilizarea corespunzatoare a zonei afectate.Echipele Salvamont, singurele structuri care detin personal pregatit profesional si atestat legal pentru a interveni in solutionarea accidentelor montane pot fi alertate prin sistemul unic de urgenta 112 si prin intermediul Dispeceratului National Salvamont - Vodafone (0372126668 sau 0SALVAMONT) sau de pe aplicatia SALVAMONT pentru telefoanele mobile.