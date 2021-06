Interventie a salvamontistilor pentru recuperarea unui tanar care a cazut in gol opt metri si a ramas blocat pe un prag

"Nu departe de Alesd, pe un versant calcaros abrupt care strajuieste valea Sinteului, se afla ruinele cetatii medievale Piatra Soimului. Despre cat de dificil de cucerit era aceasta cetate a aflat-o pe pielea lui un bihorean, de 24 ani, pasionat de istorie locala care, in timp ce vizita ruinele, a alunecat si a cazut circa 8 etri, intr-un valcel abrupt care se deschide la baza zidului de piatra, ramanand blocat pe un prag", a transmis, sambata, Salvamont Salvaspeo Bigor.Salvamontistii au precizat ca insotitorul tanarului a apelat imediat la 112 pentru a cere ajutor.La fata locului au intervenit salvatorii montani din cadrul Serviciului Judetean Salvamont-Salvaspeo Bihor care asigura permanenta in zona Defileului Crisului Repede si un echipaj EPA- SMURD de la Alesd."Salvatorii au constatat ca tanarul pasionat de istorie a scapat teafar, cu usoare escoriatii si vanatai astfel ca a putut fi evacuat folosind un ham special din valcel folosind tehnici de coarda, fara a fi nevoie de imobilizare in targa. Tanarul a refuzat transportul la spital", au mai precizat salvamontistii.Acestia atrag atentia turistilor sa abordeze cu precautie zonele expuse unde exista pericol de cadere in gol.