Salvamontistii doteaza refugiile montane cu dezinfectant

Actiunea Salvamont Romania a fost initiata de Alpin Film Festival si Ski&Outdoor Magazine , cu sprijinul Clubului Alpin Roman Asociatia CERT Transilvania este cea care a pus la dispozitie, intr-o prima faza, 50 de litri de dezinfectant, iar dozatoarele au fost donate de Hotel Magazin/CAHM Europe Din Apuseni pana in Fagaras, din Bucegi pana in muntii Rodnei, salvamontistii, ajutati de partenerii acestui proiect si de toti cei care vor sa fie alaturi, vor incepe amplasarea de dozatoare cu solutie dezinfectanta, in cat mai multe refugii montane, posturi sezoniere si baze Salvamont, astfel incat, odata cu revenirea pe munte, acestea sa poata fi folosite de turisti."Preocuparea permanenta a salvamontistilor din intreaga tara este prevenirea evenimentelor montane si reducerea numarului de accidente pe munte. Muntele, cel pe care il iubim atat de mult si care ne atrage permanent, ne pune acum in fata unei noi provocari, sa nu raspandim intre noi acest coronavirus.Haideti, impreuna, ca iubitori ai muntelui, deopotriva drumeti, practicanti ai sporturilor montane si salvamontisti, sa demonstram ca muntele si activitatile montane nu reprezinta un factor de propagare a acestui virus. Fiti alaturi de Salvamont Romania si partenerii sai in campaniile de reducere a numarului de accidente pe munte", a declarat"Outdoor Magazine este un proiect nascut pentru a sustine activitatea in aer liber, sportul in natura si sanatatea, astfel ca suntem primii care ne dorim reluarea activitatilor montane.Pe de alta parte, Outdoor Magazine a sustinut, sustine si va sustine fara rezerve toate actiunile Salvamont. Era deci firesc sa ne implicam direct in aceasta campanie initiata de Salvamont si suntem mandri si bucurosi ca i-am putut ajuta pe salvatorii montani. Am reusit sa procuram, cu ajutorul prietenilor si partenerilor nostri, dezinfectant si dozatoarele necesare pentru dotarea refugiilor montane, posturilor si bazelor Salvamont", spune"Aceasta operatiune va fi unul dintre primele semne care ne vor arata daca civilizatia a revenit pe munte. Speram ca solutiile dezinfectante sa ramana in refugii, iar cei care trec pe acolo sa inteleaga ca au fost duse pentru a fi folosite de toti iubitorii de munte", a declaratDaca doriti sa sustineti aceasta campanie puteti trimite un e-mail pe adresa office@ski-outdoor.ro.