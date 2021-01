Salvamontistii intervin, sambata seara, pentru salvarea unui turist grav accidentat in Ranca

"Actiune in derulare a salvamontistilor din cadrul Serviciului Public Salvamont al Consiliului Judetean Gorj pentru salvarea unei persoane grav accidentata in zona Ranca, masivul Parang.Salvamontistii i-au acordat primul ajutor medical, i-au stabilizat functiile vitale si cu administrare de oxigen o vor transporta de urgenta cu ambulanta Salvamont catre primul spital", a transmis, sambata seara, Salvamont Romania.Sursa citata a precizat ca, pentru o eventuala preluare a victimei a fost trimisa in sprijin si o ambulanta SAJ.