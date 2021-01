Trupul barbatului care a murit in Muntii Bucegi in incercarea de a o salva pe tanara cu care se afla, coborat din munte

"Imagini din timpul recuperarii barbatului cazut in Valea Cerbului. Pentru cei care nu stiu inca, reamintim ca doi turisti au murit aseara in Muntii Bucegi, cand incercau sa strabata Brana Mare a Morarului.Femeia a cazut prima si a murit pe loc, iar barbatul a cazut si el in incercarea de a ajunge la ea", au transmis, duminica, salvamontistii din Busteni.Acestia au precizat ca femeia a fost scoasa in cursul noptii.