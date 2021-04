Turisti surprinsi de avalansa in muntii Fagaras. Unul a fost gasit de salvamontisti ingropat partial in zapada

"Serviciul Public Salvamont Sibiu a intervenit cu o echipa de prim raspuns, in zona Valea Balii pentru evaluarea starii de sanatate si asigurarea transportului a 2 turisti (practicanti ai sporturilor de iarna) surprinsi de o avalansa. Unul dintre turisti a fost ingropat partial. Momentan cei 2 se afla in afara oricarui pericol. Ambii schiori erau echipati corespunzator. Acestia au fost insotiti in siguranta la Balea Cascada de echipa Salvamont", a precizat Salvamont Sibiu.In zona Balea din muntii Fagaras este risc mare de producere de avalanse, potrivit nivologilor sibieni. La Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras se inregistreaza cel mai mare strat de zapada de la o statie meteo din Romania, de 2,83 metri.