Turisti epuizati si raniti recuperati din varf de munte, noaptea trecuta, de echipele salvamont din Arges si Prahova

Prima interventie a salvatorilor din Arges a avut loc in zona Varfului Piscul Negru, iar cea de-a doua, pe Varful Negoiu, in zona Lacul Capra."Doua persoane epuizate fizic, in traseul principal de creasta, sub Vf. Iezerul Caprei, la intoarcerea din Vf. Negoiu spre Lacul Capra. Intrucat echipa de interventie de la Baza de salvare montana Cota 2000 nu s-a intors de la misiunea din Piscul Negru, li s-a recomandat sa se odihneasca putin iar daca nu pot continua deplasarea sa ramana pe loc pana soseste echipa de salvatori montani.In urma unui apel venit la orele 20.18 prin 112, Salvamont Arges actioneaza in zona Vf. Piscul Negru, cu o echipa de 4 salvatori montani pentru acordarea primului ajutor si transport pana la Transfagarasan a unei persoane de sex masculin accidentata la un membru inferior in urma unei cazaturi", a anuntat Salvamont Arges.Si echipele Salvamont Busteni si Salvamont Prahova au intervenit sambata sear ape Valea Caraiman pentru a ajuta un turist ranit la picior."Actiune in desfasurare pe Valea Caraimanului, unde un tanar de 21 de ani din Buzau a cazut si a suferit un traumatism de genunchi. Acum salvamontistii din Busteni si Prahova transporta victima cu targa.Upgrade: In timp ce coboram victima de pe munte, am mai primit un apel de urgenta de pe JEPII Mari, unde un alt turist a suferit un traumatism de glezna.Asa ca dupa rezolvarea primei interventii, salvamontistii nu au avut timp de odihna si au plecat imediat in a doua actiune", potrivit Salvamont Busteni.