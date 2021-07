Turista din Cehia, in stare de letargie in Muntii Cernei. Salvamontistii au transportat-o la spital

Vineri, in jurul orei 18.00, dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Caras-Severin a fost anuntat ca o persoana se afla in stare de inconstienta in zona "Valea Lunga" din muntii Cernei.Echipajul de jandarmerie impreuna cu colegii de la salvamont s-au deplasat in zona indicata, pentru acordarea sprijinului de specialitate si transportarea persoanei la o unitate medicala.Din cauza traseului foarte greu accesibil, in aproximativ o ora, echipa de salvare a reusit sa ajunga in zona indicata. La sosirea echipajului, tanara se afla intr-o stare de letargie, fapt pentru care s-a impus transportarea acesteia la unitatea medicala din Baile Herculane. Interventia jandarmilor si a salvamontistilor a fost rasplatita si de aceasta data cu cea mai de pret recompensa ce o poate primi un salvator "va multumesc din suflet ca ne-ati salvat""Daca va aflati in dificultate pe munte, apelati numarul unic de urgenta 112, precizand urmatoarele: datele de identificare, ce s-a intamplat, cate persoane au nevoie de ajutor si locul unde sunt persoanele aflate in dificultate", transmit cei de la Salvamont