Operatiune cu grad mare de risc de recuperare de pe munte: Un tanar a cazut de la peste 20 m in Cheile Turzii

"In jurul orei 13,00 am fost solicitati, printr-un apel de urgenta, sa intervenim pentru a salva un barbat, care se pare ca a cazut de pe un versant din Cheile Turzii.Au fost alertate o autospeciala cu echipamente de salvari de la inaltimi, un echipaj SAJ, elicopterul SMURD de la Jibou si serviciul salvamont din Cheile Turzii. Se pare ca barbatul, in varsta de circa 30 de ani, a cazut de la o inaltime intre 20 - 30 m si s-a oprit intr-un punct intermediar de pe versantul drept, dinspre Mihai Viteazul spre Petresti.Echipajul salvamont a ajuns la barbat, i-a acordat primul ajutor si l-au pregatit pentru a fi ridicat cu nacela elicopterului. Echipajul elicopterului SMURD a reusit sa-l preia pe barbat si sa-l aduca la un nivel mai usor accesibil, unde se incearca stabilizarea lui pentru a fi transportat la spital", se arata intr-o informare a ISU Cluj.Potrivit sursei citate, interventia a avut un grad ridicat de risc si a fost, in cea mai mare parte, "meritul echipajului Salvamont si al elicopterului SMURD".