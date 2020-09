Un tanar disparut in Bucegi in urma cu peste o luna a fost gasit mort. Rucsacul lui a fost dus intr-o vale de ploile torentiale

Tanarul a urcat pe munte, si-a lasat bicicleta la cabana Caraiman si a plecat mai departe, insa nu a revenit. Actiunea de duminica a fost organizata dupa ce ploile au adus la vale rucsacul baiatului.Cincisprezece salvatori din cadrul echipelor Salvamont din judetul Prahova au organizat duminica o noua actiune de cautare a unui tanar disparut in data de 27 iulie in Muntii Bucegi.Actiunea de duminica a fost organizata dupa ce ploile au adus la vale un rucsac in care se aflau, printre altele, cartea de identitate a tanarului si unele obiecte ale personale ale acestuia care au fost recunoscute de catre familie. Dupa cateva ore de cautari, trupul baiatului a fost descoperit in portiunea superioara a Vaii Jepilor, au declarat reprezentanti ai Salvamont Busteni pentru News.ro.Conform salvamontistilor, tanarul, care era din judetul Dambovita, si-a abandonat intr-o noapte bicicleta pe Valea Caraimanului, in apropiere de cabana din zona si de atunci nimeni nu l-a mai vazut."Familia a anuntat disparitia lui dupa aproape doua saptamani de cand salvamontistii din Busteni au descoperit bicicleta. Acestia au facut cautari inca de atunci in speranta ca-l vor gasi pe proprietar in viata", transmiteau salvatorii montani.Citeste si: