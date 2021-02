VIDEO Record de accidentari intr-o singura zi in Poiana Brasov: 17 oameni salvati, 6 preluati de SMURD. "In 2 cazuri aveau incaltari de oras, au alunecat si s-au lovit"

Salvamontistii din Poiana Brasov anunta ca au avut un record de interventii, vineri, cand au fost apelati pentru 17 incidente. Pentru sase turisti a fost necesara si interventia SMURD "Zi cu numar record de accidentari in Poiana Brasov! Astazi, 05.02.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 17 cazuri, in care persoanele s-au accidentat in timp care practicau sporturile de iarna sau se plimbau in Poiana Brasov si Masivul Postavaru. Salvatorii montani ajunsi la locul solicitarii au acordat persoanelor accidentate primul ajutor si apoi le-au coborat in siguranta la baza muntelui. Pentru 6 dintre aceste persoane a fost nevoie si de interventia echipajelor SMURD sau SAJ, care le-au preluat si transportat la unitatile spitalicesti, pentru investigatii suplimentare", au transmis, vineri seara, salvamontistii din Poiana Brasov.Acestia anunta ca, in doua dintre cazuri, a fost vorba despre turisti echipati inadecvat, cu incaltari de oras, care au alunecat si s-au accidentat in timp ce se plimbau pe traseele din Masivul Postavaru."Recomandam turistilor care doresc sa se plimbe pe traseele montane din zona noastra sa se asigure ca dispun de echipament adecvat si sa aiba incaltari specifice pentru munte. Totodata, recomandam schiorilor sa manifeste prudenta si sa reduca considerabil viteza, deoarece exista diferente mari in consistenta zapezii de la o zona la alta. In a doua parte a zilei, zapada de suprafata incepe sa se inmoaie din cauza caldurii, fiind inlaturata catre margini si stransa in galme, de numarul mare de schiori. Stratul de baza care este predominant compus din zapada artificiala ramane dur pe tot parcursul zilei, facandu-i pe schiori sa treaca de la aceste zone rapide, la cele lente cu zapada pufoasa si grea, care solicita foarte mult articulatiile genunchilor", au mai transmis salvamontistii.Acestia anunta ca, de la inceputul sezonului de schi, salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit in 270 de cazuri, reprezentand 277 de persoane care s-au accidentat, ratacit sau au trebuit sa fie evacuate.