Saptamana Patimilor. Ce semnifica fiecare zi in parte

Denii in fiecare zi din Saptamana Patimilor

Aceasta saptamana face parte dintr-o perioada insemnata a anului bisericesc, aceea a Triodului, care cuprinde zilele pregatitoare Postului Sfintelor Pasti, Postul Sfintelor Pasti si Saptamana Patimilor, o vreme de pocainta si de indreptare duhovniceasca, si incheie, totodata, sirul saptamanilor din cursul unui an bisericesc, inceput cu Saptamana Luminata, noteaza pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, intr-un material publicat pe site-ul www.crestinortodox.ro. Saptamana Patimilor se deosebeste de toate celelalte perioade ale anului bisericesc, una in care sunt retraite patimile Mantuitorului, care lasa sa se intrevada bucuria si lumina Invierii. I se mai spune Saptamana Mare si se adauga celor 40 de zile propriu-zise de post, incheind perioada de pregatire sufleteasca si trupeasca pentru intampinarea cu cuviinta a celei mai mari sarbatori crestine, Invierea Mantuitorului.In cadrul Postului Sfintelor Pasti, Saptamana Sfintelor Patimi a avut intotdeauna un loc special. Pana la sfarsitul secolului al III-lea, acest Post era impartit in doua perioade: Postul Patruzecimii sau al Paresemilor, care tinea pana la Duminica Floriilor, si Postul Pastilor, de la Duminica Floriilor pana la cea a Invierii, caracterizat de cel mai aspru fel de postire. Cu timpul, Saptamana Patimilor a fost inclusa in Postul Sfintelor Pasti, ajungandu-se astfel la o durata de 7 saptamani, dar ramane cea mai insemnata dintre acestea, de unde si denumirea de Saptamana cea Mare. Postul se inaspreste, iar cei care nu au putut sa-l tina pana atunci, se straduiesc ca, cel putin in aceasta saptamana, sa-l respecte.Potrivit site-ului www.crestinortodox.ro in Bihor si in Maramures, i se mai spune Saptamana Neagra. In Maramures, oamenii poarta haine de doliu, iar casa o imbraca tot in negru si in albastru inchis. Multi credinciosi incearca chiar sa tina post negru in unele din aceste zile, avand credinta ca Dumnezeu ii fereste de boli, le da sanatate si ii ajuta pentru tot restul anului. In Saptamana Mare e bine ca toti credinciosii sa fie impacati cu toata lumea, sa ierte si sa-si ceara iertare.Pregatirile pentru intampinarea Invierii Domnului cuprind si o serie de traditii si de obiceiuri populare. Acum se face curatenie generala in gospodarie, muncile la camp fiind permise doar pana miercuri, de joi barbatii raman pe langa casa, ajutandu-si nevestele la treburile casnice. Casele trebuie sa straluceasca de curatenie, pentru a intampina Invierea Domnului asa cum se cuvine. Una dintre principalele preocupari inainte de sarbatoarea Sfintelor Pasti este si primenirea hainelor, potrivit site-ului www.romanianmonasteries.org.In fiecare zi din Saptama Patimilor se tin slujbe speciale, numite Denii si predici curatenie sufleteasca si iertare de pacate. In Saptamana Mare "ne reamintim si retraim ultimele zile din viata Mantuitorului", conform Sinaxarului din Triod (carte de cult folosita in aceasta perioada).Se citeste, mai inainte de toate, istoria lui Iosif cel preafrumos, patriarhul din Vechiul Testament in care Biserica a vazut preinchipuirea lui Hristos. Tot in aceasta zi se face pomenirea smochinului neroditor, smochinul blestemat de Iisus inaintea intrarii in Ierusalim.De asemenea, gospodinele incep curatenia de Paste. Ele scot tot ce pot afara, aerisesc casa ca sa iasa toate relele de peste iarna, zugravesc si spala totul.Denumita si Martea Seaca este dedicata predicii de pe Muntele Maslinilor, cand Iisus a anticipat distrugerea marelui Templu, dar si propriile patimi, cu doar trei zile inainte de a fi judecat.In aceasta zi credinciosii sunt indemnati la priveghere, sa fie, cu alte cuvinte, pregatiti, in orice clipa sa-l intampine pe Iisus.In aceasta zi, denia il pomeneste pe Iuda, apostolul devenit vanzator, care se gandeste sa-l tradeze pe Invatator, dar si pe Maria, femeia desfranata devenita marturisitoare, care-i spala picioarele lui Iisus cu lacrimile ei pline de cainta si il unge cu mir.In anumite zone, exista obiceiul ca in Miercurea mare, cand soarele asfinteste, copiii sa mearga cu colindul, la sfarsit primind oua pentru a le rosi.Este cunoscuta si ca Joia Patimilor si este inchinata amintirii a patru evenimente deosebite din viata Mantuitorului: spalarea picioarelor ucenicilor, ca pilda de smerenie, Cina cea de Taina la care Mantuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugaciunea arhiereasca si inceputul patimilor prin vinderea Domnului.Dupa ce a savarsit Cina cea de Taina, Mantuitorul le da ucenicilor o noua porunca: "Sa va iubiti unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, asa si voi sa va iubiti unul pe altul. Intru aceasta vor cunoaste toti ca sunteti ucenicii Mei, daca veti avea dragoste unii fata de altii."In aceasta zi in biserici, in timpul deniei (slujbei de seara) se citesc cele 12 evanghelii si se scoate Sfanta Cruce in naosul bisericii. Preotii le vorbesc credinciosilor despre ultimele zile petrecute de Iisus inainte de Rastignire, despre patimile si Invierea Mantuitorului.Joia Mare este ziua in care se rosesc ouale. Tot in Joia Mare se tine post cu mancare uscata, la biserici nu se mai trag clopotele, ci doar se bate toaca, iar crestinii care s-au spovedit se impartasesc.Numita si Vinerea Neagra, cea mai trista dintre tristele zile ale patimirii Domnului, rememoram aducerea la judecata, batjocorirea, schingiuirea, rastignirea, moartea si ingroparea lui Iisus. Seara, rememorand momentul asezarii Mantuitorului in mormant, in biserici se oficiaza Denia Prohodului, cortegiul de credinciosi, in frunte cu preotii, da ocol bisericii de trei ori, dupa care, cu totii, trec pe sub Sfantul Aer (Epitaf), o panza pe care se afla imprimata icoana inmormantarii.Totodata, conform datinii, credinciosii care se intorc de la Biserica, aduc acasa lumina Prohodului, a punerii Domnului Iisus in mormant, si inconjoara casa tinand in mana lumanarea aprinsa, scrie traditii-superstitii.ro.In ziua Vinerii Mari, traditia ne mai spune ca este bine sa se tina post negru. In acelasi timp credinciosii, care nu pot, totusi, posti negru, nu trebuie sa manance urzici, iar in mancare nu se pune otet, deoarce lui Iisus i s-a dat sa bea otet dupa ce a fost biciuit.In aceasta zi praznuim ingroparea lui Hristos cu trupul si pogorarea la iad cu dumnezeirea pentru a ridica din stricaciune la viata vesnica pe cei din veac adormiti. Randuiala Bisericii este ca indata dupa ce se spun cu cantare cuvintele in care facem prohodirea Mantuitorului nostru Iisus Hristos, se pomeneste Invierea.Sambata Pastelui, ultima zi a Saptamanii Mare, este zi de reculegere, cand credinciosii se pregatesc pentru marea veghe. Seara, in bisericile ortodoxe se aprind luminile, anuntand ca se apropie Invierea.In miez de noapte, in biserici se oficiaza slujba Sfintelor Pasti, Invierea lui Iisus Hristos, cel mai important eveniment al crestinatatii. Credinciosii iau Lumina din Lumina, spun "Hristos a inviat!" si raspund "Adevarat a inviat!".Este ziua Invierii si simbolizeaza biruinta lui Iisus asupra mortii si promisiunea vietii vesnice.