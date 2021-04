Saptamana Patimilor: Miercurea Mare. Ce semnificatie are aceasta zi

Traditii in Miercurea Mare

Miercurea Mare este ziua in care Iuda l-a vandut pe Iisus. In aceasta zi, in biserici continua Deniile, slujbe speciale prin care credinciosii se pregatesc pentru marea sarbatoare a Invierii.Evangheliile povestesc ca Iisus a petrecut ziua de miercuri in Betania, in familia prietenilor sai, Lazar, cel inviat din morti , Marta si Maria, si in casa lui Simon Leprosul.In Miercurea Mare din Saptamana Patimilor s-a facut pomenirea femeii celei pacatoase, care, cu mare cainta, smerenie si cu multe lacrimi, aducand mir de mare pret pentru a-L unge pe Hristos, devine mironosita.Tot in Miercurea Mare a avut loc vanzarea lui Iisus Hristos, de catre Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii sai, pentru 30 de arginti. Iuda l-a vandut pe Hristos fariseilor si carturarilor ce voiau sa-L ucida.Vanzarea facuta de Iuda a facut ca Biserica sa randuiasca ziua de miercuri ca zi de post, alaturi de vineri, ziua in care Iisus a fost rastignit, acestea fiind cele doua zile ale saptamanii in care crestinii trebuie sa posteasca de-a lungul intregului an.Potrivit traditiilor populare, Miercurea Mare este ultima zi in care se mai pot face treburi pe camp sau se mai spala si calca. Din aceasta zi, se spune ca barbatii trebuie sa stea pe langa casa si sa isi ajute nevestele.