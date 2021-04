Vinerea Mare din Saptamana Patimilor. Obiceiuri si traditii

Obiceiuri in Vinerea Mare

In popor se crede ca daca ploua in Vinerea Mare anul va fi manos, iar daca nu, nu va fi roditor

Unii cred ca, daca se scufunda in apa rece de trei ori in acesta zi vor fi sanatosi tot anul

Femeile nu umplu bors in acesta zi, sa nu se scalde Necuratul in el; nu coc paine sau altceva, sa nu arda mainile Maicii Domnului; nu cos, ca sa nu orbeasca; nu tes, nu torc, nu spala, pentru a nu o supara pe Sfanta Vineri

Este o zi de impacare cu dusmanii, de iertare a persoanelor cu care suntem certati.

Nu se mananca urzici si nici preparate cu otet, alimente-simbol care amintesc de umilintele indurate de Iisus

Nu se ara, nu se seamana si nu se sadesc pomi pentru ca nu vor rodi

Copiii aduna flori de pe camp si le duc la biserica

Pentru crestini aceasta este ziua cand a fost rastignit pe cruce Fiul lui Dumnezeu si a fost pus in mormant.In Vinerea Mare din Saptamana Patimilor se scoate in mijlocul bisericii Sfantul Epitaf (numit si Sfantul Aer) pe sub care trec credinciosii, pana sfarsitul slujbei Deniei Prohodului, care are loc in seara acestei zile.Sfantul Epitaf este un obiect bisericesc de cult de forma dreptunghiulara, confectionat din panza de in, matase sau catifea, pe care se afla imprimata sau pictata icoana inmormantarii Mantuitorului.Acesta este asezat pe o masa mai inalta, iar credinciosii saruta Sfanta Evanghelie, Sfanta Cruce si Sfantul Epitaful si trec de trei ori pe sub masa pe care este asezat. Aceasta trecere pe sub masa a credinciosilor se doreste a fi asemanarea trecerii prin mormant a Mantuitorului, care S-a coborat in iad pentru a elibera sufletele dreptilor.Prin moartea si Invierea Sa, Hristos a sfaramat portile iadului, iar moartea a fost invinsa "Unde iti este, moarte, biruinta ta? Unde iti este, moarte, boldul tau?", spune Sfantul Apostol Pavel in Epistola intai catre Corinteni (15.55).Asa si credinciosii isi amintesc acum ca si ei trebuie sa treaca prin moarte, prin mormant pentru a merge la viata vesnica in Hristos.Dupa Slujba Prohodului, Sfantul Epitaf este asezat pe Sfanta Masa din Sfantul Altar, unde va ramane pana la Vecernia sarbatorii Inaltarii Domnului.Dupa cantarea Prohodului Domnului se inconjoara biserica de tot soborul, cu Sfantul Epitaf. La sfarsitul slujbei, este obiceiul ca preotul sa imparta florile aduse, care sunt apoi puse acasa la icoane.Cercetatorii etnologi sustin ca, in comunitatile traditionale, se considera ca Vinerea Mare, odata cu moartea Mantuitorului, deschide un timp al haosului si intunericului, oamenii ramanand fara protectie divina.Timpul ritual de 14 zile, parte componenta a Ciclului pascal, se degradeaza neincetat in Saptamana Patimilor, noteaza in volumul "Sarbatori si obiceiuri romanesti" (2003, Ed. Elion) Ion Ghinoiu, cand Iisus este tradat, chinuit, umilit si omorat prin rastignire.Dupa trei zile de haos si intuneric in care omenirea a ramas fara protectie divina, urmeaza insa miracolul Invierii Domnului din noaptea de Pasti si actele de purificare din Saptamana Luminata care readuc echilibrul si armonia.