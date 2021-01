Anca Dragu: Comisia de modernizare a Codului electoral va dezbate posibilitatea ca parlamentul sa fie format din 300 de parlamentari

De asemenea, in cadrul Comisisiei de modernizare a Codului electoral se va dezbate si posibilitatea ca parlamentul sa fie format doar din 300 de alesi."Chestiunea celor 300 de parlamentari va fi un punct pe agenda acestei comisii comune Senat-Camera Deputatilor, de modernizarea a Codului electoral. In acest moment avem sase-sapte legi electorale. Sunt contradictii chiar in interiorul aceleiasi legi, intre lege si anexa, intre legi. Avem regimuri diferite intre diferite tipuri de alegeri, desi nu are nicio noima sa fie asa.Ca atare, in acest moment dorim ca aceasta comisie care va fi, sper, la inceputul lunii februarie infiintata, comisia de Cod electoral, sa analizeze toate aspectele legate de procesul electoral din Romania. Si, cum spuneam mai devreme, la intalnirea cu reprezentantii societatii civile, la urmatoarele alegeri, peste patru ani, sa avem un Cod electoral suplu, logic, coerent si sa fie - il vad eu, asa - un reper pentru alte tari din Europa care vor sa isi modernizeze sistemul electoral", a afirmat Anca Dragu.De asemenea, senatoarea sustine ca increderea in parlamentari este foarte mica din cauza celor "30 de ani de amagiri si comportament incorect"."Increderea este la cote foarte, foarte reduse. Sub 10% dintre romani au incredere in Parlament. Increderea se castiga foarte greu si se pierde foarte repede. Aceasta situatie de neincredere este rezultatul a 30 de ani de amagiri, de comportament incorect. Este de datoria noastra, a parlamentarilor, cu atat mai mult a noilor politicieni, sa venim alaturi de oameni, de cetateni, sa vorbim cu ei, sa le spunem ce gandim noi, cum credem ca ar trebui sa facem. Cum vor ei sa se intample lucrurile, ce asteptari au ei de la institutiile statului si, impreuna, sa punem Romania pe roate", a afirmat senatoarea.CITESTE SI: Analiza "Deutsche Welle": Cazul Kovesi si de ce trebuie scoasa din priza Sectia Speciala