Aproape 1.100 de elevi din judetul Olt ar putea ramane cu mediile neincheiate in primul semestru

Daca vor frecventa cursurile in al doilea semestru, ei vor putea fi evaluati, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Olt, Mirela Paraschiv.Aceasta a precizat ca in cele mai multe cazuri elevii in cauza nu au participat la cursurile online din cauza lipsei dispozitivelor pentru conectate la internet, conexiune slaba sau lipsa semnalului, dispozitive folosite de mai multi membri ai familiei, lipsa accesului la internet."In total, atat in mediul urban cat si in mediul rural, sunt 1.095 de elevi care ar putea ramane cu mediile neincheiate in primul semestru, din motive precum lipsa dispozitivelor de conectare, lipsa conexiunii la internet, semnalul slab, intreruperi de curent electric, dispozitive folosite de mai multi membri ai familiei. Cei mai multi elevi in aceasta situatie - 452 - sunt elevi de gimnaziu. In invatamantul primar sunt 182 de elevi care ar putea ramane cu mediile neincheiate, in invatamantul liceal - 290 de elevi, in invatamantul profesional - 104 elevi, iar in invatamantul postliceal sunt 67 de elevi", a spus Mirela Paraschiv.Potrivit acesteia, daca acesti elevi vor frecventa cursurile in semestrul al doilea, se poate face o recuperare timp de cateva saptamani, pot fi evaluati si li se pot putea incheia mediile si pentru primul semestru astfel incat sa nu piarda anul scolar."Daca elevul are situatia scolara incheiata pentru anul trecut si frecventeaza semestrul al doilea, la revenirea la scoala se poate face o recuperare cu acel copil si la finalul unei perioade de 6-8 saptamani poate fi notat pentru primul semestru. Profesorii vor lucra cu ei pentru recuperare, niciun elev nu va ramane cu situatia neincheiata pana la finalul anului scolar daca va frecventa cursurile in semestrul al doilea", a adaugat purtatorul de cuvant al ISJ Olt.CITESTE SI: Colegiul Medicilor se autosesizeaza in cazul doctorului care refuza sa vada pacienti nevaccinati